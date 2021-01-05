無線耳機太夯！嘆「用有線很丟臉」 眾抖2優點：藍牙GG
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 13:44:40
藍牙耳機近幾年興起，有別於以往線全部纏在一起，藍牙耳機的收納相對比較方便，不少人在選購手機時，也已經視藍牙耳機為一個配件。不過，就有網友討論「這年頭用有線耳機是很丟臉嗎？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我妹妹開口跟我要耳機，結果我就隨手從抽屜拿出一條白色的有線耳機給她，結果我妹妹竟然說『現在出門，耳朵裡沒有塞著白色的無線耳機，怎麼跟別人平起平坐？』然後就跑走了.....請問現在還在用有線耳機是很丟臉嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「藍牙貴壽命短...超不考慮」、「用個耳機還在意他人眼光的比較丟臉」、「自己爽聽就好，管別人要用什麼耳機」、「我弄丟的藍牙耳機數都夠買一個手機了，還是有線好」、「支持有線耳機，想聽多久就聽多久」、「有線沒有續航問題」、「續航問題屌打，上次去健身房突然沒電超火大」。不過，也有內行網友表示，現在許多人仍然堅持使用有線耳機的關鍵在於「音質」，「無線耳機跟有線耳機一樣買一萬的，你知道音質差多少嗎？如果藍牙耳機真的這麼厲害...有線耳機早淘汰了」、「無線根本沒辦法做到音質零減損，同價位音質差太遠了，如果沒有必要的話，藍牙就是GG」。（編輯：張嘉哲）