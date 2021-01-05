男工作年收快破百萬！女友一看「職位」氣喊：你怎能騙我

不少情侶在一起後若個性互補、感情穩定，時間久了通常都會一起攜手步入婚姻，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示自己和女友交往同居一年了，最近也有在討論結婚事宜，不過當女友某天無意間看到他的「員工證」的職位，竟然生氣地說「你騙我」，貼文一出，引起熱議。
該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示他今年30歲，是中部人，目前和女友交往同居一年了，最近倆人也在討論結婚事宜，不過某天女友無意中看到他的員工證，發現上面寫著「技術員」竟生氣地說「你在騙我」。原PO提到，原來女友一直以為他是「工程師」，「但是我也從來沒說過我不是技術員，更沒說過其他職稱，我真的不懂她在生氣什麼，追根究底是她自己沒問清楚吧？都同居一年多了，還在為這種事情生氣」，原PO也表示「職稱怎麼了？我收入有比較少嗎」？
他提及自己雖然是要上早、中和夜班的「輪班仔」，但月收實領63K，年收只有90多萬，「難不成她一直以為我是工程師？真的傻眼貓咪，工程師的年收有少到這樣的嗎？工程師會像我這樣輪班嗎？」，他並表示自己確實也不知道其他公司的工程師是怎麼輪班的，因為畢竟自己在這間公司待了7年，沒去過其他地方，但他也很無奈「我真的很難想像女友因為職稱的問題在那邊吵」。貼文一出，引起熱議，「現在很多公司都不配股票了，工程師的收入不一定比技術員來的好。而且工程師責任制經常忙到三更半夜，技術員時間到了就下班回家休息」、「一般電子公司基層工程師的薪水不會比你好喔」、「錢比較重要，頭銜很重要嘛？」、「為什麼吃相難看的女生這麼多」、「這敘述很實在！我相信應該是大公司的傳廠…」、「職稱只是好聽罷了！場面久了你就習慣了」、「63k已經比很多工作好了」、「分手比較好，你值得更好的」、「很明顯就是怕丟人，很多女人都會比較誰的男友成就有多好」、「這種的不要放出來害人」。（編輯：郭佩蓉）