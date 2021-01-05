意外宣布！紐約證交所：中國三大電信暫不除牌
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-05 14:47:43｜2021-01-05 14:48:19
美國紐約證券交易所（New York Stock Exchange）去年年底曾表示，為遵守川普政府的行政命令，即禁止美國人投資有軍方背景的中國企業，將會對中國聯通（香港）、中國移動和中國電信，3家中國大型電信公司啟動退市程序。不過該措施現又出現轉彎，紐交所已取消對前述3家中國大型電信公司的除牌程序。
綜合外媒《彭博社》等報導，紐交所在本月4日發表聲明，聲稱在諮詢相關監管機構的意見後，上述3家中國企業將可以繼續在紐交所上市交易，紐交所也會繼續評估行政命令對這些發行人的適用性及其持續上市的狀態。消息一出，3家公司的股價便於港股交易應聲上漲。在這之前，中國外交部發言人華春瑩才在例行記者會上表示，中方堅決反對美方將經貿問題政治化，濫用國家力量，泛化國家安全概念，無端打壓中國的企業；並痛斥美國的行徑嚴重違背了市場競爭和國際經貿規則，揚言中國政府將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。川普政府去年11月12日突然公布一項行政命令，禁止美國投資者對中國軍方擁有或控制的企業進行投資，以阻止美國投資公司、養老基金和其他機構買賣這些中國企業的股票，該行政命令將於1月11日生效。此外，美國國會還於上月中旬表決通過《外國公司問責法案》(Holding Foreign Companies Accountable Act)，並獲川普總統簽署，該法案要求在美國交易所上市的中國公司，需經過美國監管機構的年度審計，並提供不受外國政府控制的證明，否則將被踢出美國證交所。在看似抗中的氛圍下，紐交所踩剎車的決定，也讓外界霧裡看花。