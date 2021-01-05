孩子餐廳尖叫！店員勸「控制一下」 家長反嗆：你來教啊
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 15:35:55
孩子會偶發出現失控的行為實屬正常，但這時候父母必須肩負起管教責任，避免影響到其他人。就有一位餐廳店員指控，之前有小孩從一入店就開始狂尖叫，父母卻只顧著聊天，甚至還反嗆上前勸阻的店員，過程曝光也引發眾怒。
日前一名網友在臉書《爆怨公社》提到，「工作的餐廳接到一組奧客家庭，從入座開始小孩就不停尖叫，家長卻不阻止且只顧聊天，本以為是菜還沒上肚子餓才這樣，結果菜都上齊了，尖叫聲卻從來沒有停止過，兩名小朋友甚至還在比誰大聲，家長依舊只顧聊天」。眼見其他桌客人開始露出不悅神情，身為店員的原PO也上前向孩子父母勸說「不好意思，有客人反應，聲音有點太大了，可能要麻煩你們控制一下」。不料家長竟反嗆：「我小孩就要尖叫啊，是要我怎麼控制？不然你來教我，怎麼不要讓他尖叫啊，沒生過小孩才會講出這種話，不能體諒一下嗎？」
最終吵鬧聲讓其他桌客人都決定提前離開，讓原PO不禁感嘆「究竟是要體諒啥？隔壁桌客人的小孩也差不多大，就乖乖的坐在椅子上不吵不鬧，不會教可以不要生啊」。整個過程曝光後，也引發眾多網友關注回應，「就不會教而已，哪有什麼控制不住」「影響別桌客人用餐可以請他們出去，大不了他們的生意不做了，只是後續怕奧客會用骯髒的手段損壞你們店裏的名聲」「只有不會控制的大人，沒有不受控制的小孩」「有努力管教，小孩還是爛那就算了，最糟就是明明擺爛還怕人管，被管不服還要嘴秋」「超有同感，有時客人顧聊天，都放任小孩在餐廳玩、跑和追趕，撞到受傷發生意外真的是不知道算誰的？」（編輯：潘毅）