台中雙十公車綁卡仍被款扣 交通局：要求廠商改善並退款

市府交通局調查指出，因為「愛金卡」（icash 2.0）票證公司與驗票機設備廠商韌體未更新等技術問題，導致少數民眾誤遭扣款，已要求廠商退款，確保市民權益。

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交通局長葉昭甫表示，雙十公車市民限定優惠上路至今，民眾反映誤扣款案件約占總交易筆數的萬分之3，多數民眾乘車刷卡均正常；經查證因為「愛金卡」票證公司與驗票機設備廠商技術問題，民眾至外縣市搭乘公車時，因外縣市公車驗票機未同步更新韌體，導致市民限定優惠註記於刷卡時被取消。

交通局已要求愛金卡公司與相關設備廠商立即更新韌體、退款並補償，公司已承諾全數退回民眾遭誤扣款項，並再贈送禮券或 OPEN POINT點數補償，保障民眾權益不受損害。