台中雙十公車綁卡仍被款扣 交通局：要求廠商改善並退款

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江肇國表示，當初市府宣稱無論是一卡通、悠遊卡、icash2.0等電子票證皆可綁卡，但政策實施至今短短幾天，卻錯誤頻生，到底是系統出錯？亦或尚未準備好？市府沒能妥善處理，反而推說是廠商韌體未更新，導致使用icash會扣錢，竟然要民眾改綁其他卡片。
問題是，據民眾反映，除了icash外的其他卡種，亦有相同狀況，顯見是整個系統有問題，市府接獲問題不去改善系統，反而要求市民改綁其他卡片，做法可議。
議員們表示，除了部分案例已向市府反應，或是在網路上討論；可能還有很多市民被扣款卻沒能察覺，要求市府儘速修正系統錯誤，仔細盤點還有多少卡片出現同樣問題，精確找出解決方法，並儘快退款於市民所綁定的卡片，以示負責，同時確保市民權益。
交通局長葉昭甫表示，雙十公車市民限定優惠上路至今，民眾反映誤扣款案件約占總交易筆數的萬分之3，多數民眾乘車刷卡均正常；經查證因為「愛金卡」票證公司與驗票機設備廠商技術問題，民眾至外縣市搭乘公車時，因外縣市公車驗票機未同步更新韌體，導致市民限定優惠註記於刷卡時被取消。
交通局已要求愛金卡公司與相關設備廠商立即更新韌體、退款並補償，公司已承諾全數退回民眾遭誤扣款項，並再贈送禮券或 OPEN POINT點數補償，保障民眾權益不受損害。