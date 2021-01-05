點餐不接電話！外送員不忍了 「逼客下樓大招」網狂求饒
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 17:07:57
外送平台近幾年崛起，不少懶人在家動動手指頭使用APP，美味餐點就會送到府上，不過，常常有顧客點餐後就去忙自己的事情，導致外送員抵達時，打電話經常沒有人接，等不到客人領餐的狀況層出不窮。對此，就有外送員分享自己的「逼你下樓大招」，貼文引發熱議。
原PO在「UberEats台灣」社團貼文指出「抱歉了！客人，您一直不出來取餐，我只好使出我的大絕招了！」只見對話中，外送員向客人表示「抱歉，UberEats的電話似乎有問題，所以剛才才會在樓下用喊的」。結果客人則回應「摁摁摁好的」；外送員繼續調侃客人「很抱歉，打擾到你跟鄰居」，客人則表示「沒關係」，而由於該客人的外送暱稱是以較粗俗的字眼取名，因此外送員直接大喊「大XX！出來取餐」，不免俗讓人覺得尷尬。貼文一出，網友紛紛回應「笑死，我下次也要用這招看看，一堆不接電話真的不知道在幹嘛」、「那你真的叫他.........」、「你真的叫這個名字喔...我傻眼」、「如果是我，肯定覺得超丟臉，下次會接電話了，抱歉」、「下次會記得接抱歉嗚嗚，希望外送員別喊我名字QQ」、「跪求客人的心理陰影」、「5號四樓的大XX，幫我開門，我連在家念都覺得好羞恥....您真內行」。（編輯：張嘉哲）