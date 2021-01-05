泰國當紅花旦和親弟扮情侶 影片曝竟惹眾氣炸逼她刪片
記者賴正琳/綜合報導
2021-01-05 17:49:41
因出演泰國青少年類型戲劇《荷爾蒙》而走紅的新生代美少女Frung（Narikun Ketupraphakon），從戲劇圈轉戰Youtube界，開始拍攝Vlog且吸引不少粉絲。沒想到最近她上傳的影片飽受網友批評，甚至被迫刪除影片，原因是粉絲們不苟同她和她的親弟假扮成情侶，認為這是亂倫行為，當大家都在努力抵抗亂倫時，還發布類似影片，無法認同。
延伸閱讀：影／台灣機師戀上泰國空姐 娶回台灣合開泰式咖啡廳大談相戀過程根據泰國當地媒體，由於事件持續延燒，迫使Frung在2020年12月27日連發兩則公開道歉的貼文，第一則內容提及：「很抱歉，對於我最近發佈的視頻，當時我沒有想太多，只是為了娛樂，不知道會帶來這麼大的負面影響，我知道錯了，下次在做任何事情前都會考慮好。」；而第二則同樣是道歉文，「我要再次道歉，這件事確實是我做錯了，我不會為自己找藉口，很抱歉我用自己的公眾平台發佈可能會讓人誤解和創建錯誤的價值觀的東西，很抱歉讓大家失望了，很抱歉做了不好的示範，對於這一切，我真心表示道歉，以後不會再發生類似事情。」
泰國民風純樸善良，十分重視倫理道德，尊師和尊家庭，因此該影片才會造成如此軒然大波，且Frung和弟弟長相相似，出現情侶行為讓保守派的粉絲無法接受，Frung發現大事不妙後就刪除了影片。