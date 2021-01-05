影／驚！埤頭一食品加工廠貨品輸送梯成了斷頭台

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警方表示，初步調查發生意外黃姓男子（60歲）是工廠資深員工，因上班時發現貨梯故障，卡在2至3樓之間，因而爬進去貨梯上方進行檢查，期間疑似未斷電，電梯就突然移動，黃男閃避不及而發生意外，一旁陪同維修員工發現，立刻呼救，但已經來不及。
北斗警分局調查，黃姓員工的頭顱被第三樓樓地板卡住和橫切，當場慘死，警方和勞檢單位趕到調查意外事故發生原因；黃姓員工明年將退休，今天枉送性命，他的同事都難過和不捨。
黃男是埤頭人，已經在工廠工作多年，家屬得知噩耗都悲痛不已，在現場哭斷腸，有員工私下透漏，表示當時黃男先發現故障，只是想說進行檢查，在請專業維修人員維修，沒想到卡住的電梯突然又移動，當場被夾死。
彰化縣消防局第四大隊埤頭消防分隊長陳忠佑表示，上午8時12分接獲通報指該食品加工廠有人受困電梯，抵達現場後發現是一名男員工受困在貨梯上方，頭顱已被截掉一半。
北斗警分局埤頭分駐所所長劉晏誠說，有員工發現貨物升降梯故障，升降不順，機電部門黃姓員工爬進升降梯檢查，不知何故升降梯忽然上升，黃姓員工來不及躲避，頭部卡在升降梯與三樓樓地板之間，不幸身亡。
這一起意外公司未對外說明，早班員工中午午休陸續出廠，大多數回應說「不清楚工廠發生什麼事」，有資深員工稱讚意外身故的黃姓員工很負責任，向來準時上班。黃員的母親、妻兒都到場，哭成一團。
這家食品公司是豬肉進口商，也是台灣豬肉食品加工廠，彰化縣勞工處副處長何俊昇說，中區職安中心已著手調查意外經過，勞工處會協助家屬進行鄉工職災理賠及輔導。