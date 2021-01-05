影／驚！埤頭一食品加工廠貨品輸送梯成了斷頭台

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彰化縣埤頭鄉一家肉類食品公司今（5）日發生一起重大工安意外，廠內員工黃姓男子在2、3樓間檢查故障貨梯時，疑因未斷電，貨梯突然啟動，黃男頭顱當場被夾斷裂，頭顱遭截掉一半慘死，彰化縣勞工處獲報立即會同中區職安中心派員實地調查，同時下令場芳暫時停工，詳細原因由警方報請地檢署調查中。

▲埤頭鄉一家肉類食品公司發生一起重大工安意外。（圖／記者陳雅芳翻攝，2021.01.05）

警方表示，初步調查發生意外黃姓男子（60歲）是工廠資深員工，因上班時發現貨梯故障，卡在2至3樓之間，因而爬進去貨梯上方進行檢查，期間疑似未斷電，電梯就突然移動，黃男閃避不及而發生意外，一旁陪同維修員工發現，立刻呼救，但已經來不及。

北斗警分局調查，黃姓員工的頭顱被第三樓樓地板卡住和橫切，當場慘死，警方和勞檢單位趕到調查意外事故發生原因；黃姓員工明年將退休，今天枉送性命，他的同事都難過和不捨。

▲貨梯故障，卡在2至3樓之間。（圖／記者陳雅芳翻攝，2021.01.05）

黃男是埤頭人，已經在工廠工作多年，家屬得知噩耗都悲痛不已，在現場哭斷腸，有員工私下透漏，表示當時黃男先發現故障，只是想說進行檢查，在請專業維修人員維修，沒想到卡住的電梯突然又移動，當場被夾死。

彰化縣消防局第四大隊埤頭消防分隊長陳忠佑表示，上午8時12分接獲通報指該食品加工廠有人受困電梯，抵達現場後發現是一名男員工受困在貨梯上方，頭顱已被截掉一半。

▲彰化縣消防局第四大隊埤頭消防分隊接獲通報指該食品加工廠有人受困電梯，抵達現場後發現是一名男員工受困在貨梯上方。（圖／記者陳雅芳翻攝，2021.01.05）

北斗警分局埤頭分駐所所長劉晏誠說，有員工發現貨物升降梯故障，升降不順，機電部門黃姓員工爬進升降梯檢查，不知何故升降梯忽然上升，黃姓員工來不及躲避，頭部卡在升降梯與三樓樓地板之間，不幸身亡。

這一起意外公司未對外說明，早班員工中午午休陸續出廠，大多數回應說「不清楚工廠發生什麼事」，有資深員工稱讚意外身故的黃姓員工很負責任，向來準時上班。黃員的母親、妻兒都到場，哭成一團。

▲意外現場拉起封鎖線。（圖／記者陳雅芳翻攝，2021.01.05）

這家食品公司是豬肉進口商，也是台灣豬肉食品加工廠，彰化縣勞工處副處長何俊昇說，中區職安中心已著手調查意外經過，勞工處會協助家屬進行鄉工職災理賠及輔導。