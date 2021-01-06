世衛專家赴中國查疫情碰釘子　譚德塞：非常失望

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但譚德塞證實，今天得知中國官員尚未核定專家組抵達中國的必要許可，但已有2位專家踏上旅途，對專家們無法在最後一刻成行感到非常失望。譚德塞緊接著說，他正持續與中國官員聯繫，明確表明這項任務是世衛和國際專家團隊的優先工作。他表示，中國向他保證，正在加快內部程序，以期儘快完成。
隨後媒體追問譚德塞，專家究竟是否有人成行？目前人在哪裡？世衛突發衛生事件執行主任萊恩（MikeRyan）補充說明，專家組原訂今天出發前往中國，但有2位成員因路途較遠所以提前出發，因尚未獲得包括簽證等必要許可，其中一位途中打道回府，另一位先降落在第三國等待簽證。
萊恩說，不希望專家白跑一趟，而譚德塞已向中國提出交涉，希望這僅是行政問題，可以很快解決，世衛對此情況感到沮喪，希望在接下來數小時內能解決問題。
世衛近日宣布，中國已允許世衛專家到訪，預計一支10人小組不久就會抵達中國並赴湖北省武漢市，調查疫情源頭。2019冠狀病毒疾病2019年底於武漢市率先被發現，接著擴散到中國境外，至今已奪走逾180萬人性命。（編輯：陳政一）1100106
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