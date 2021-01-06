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世衛專家赴中國查疫情碰釘子　譚德塞：非常失望

中央社

2021-01-06 08:51:29｜2021-01-06 09:24:27

WHO/Ghebreyesus/譚德塞/世界衛生組織/世衛
▲世衛秘書長譚德塞今天證實，有專家已搭機出發卻仍未獲中國簽證，他說對此非常失望。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）世界衛生組織先前對外宣稱中國允許專家前往調查新冠肺炎疾病疫情源頭，但世衛秘書長譚德塞今天證實，有專家已搭機出發卻仍未獲中國簽證，他說對此非常失望。
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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在世衛（WHO）日內瓦總部視訊記者會上表示，由世衛率領的國際科學家前往中國了解新冠肺炎病毒起源， 這是根據世衛、中國政府及欲前往武漢的專家組共同的安排。
但譚德塞證實，今天得知中國官員尚未核定專家組抵達中國的必要許可，但已有2位專家踏上旅途，對專家們無法在最後一刻成行感到非常失望。譚德塞緊接著說，他正持續與中國官員聯繫，明確表明這項任務是世衛和國際專家團隊的優先工作。他表示，中國向他保證，正在加快內部程序，以期儘快完成。

隨後媒體追問譚德塞，專家究竟是否有人成行？目前人在哪裡？世衛突發衛生事件執行主任萊恩（MikeRyan）補充說明，專家組原訂今天出發前往中國，但有2位成員因路途較遠所以提前出發，因尚未獲得包括簽證等必要許可，其中一位途中打道回府，另一位先降落在第三國等待簽證。

萊恩說，不希望專家白跑一趟，而譚德塞已向中國提出交涉，希望這僅是行政問題，可以很快解決，世衛對此情況感到沮喪，希望在接下來數小時內能解決問題。

世衛近日宣布，中國已允許世衛專家到訪，預計一支10人小組不久就會抵達中國並赴湖北省武漢市，調查疫情源頭。2019冠狀病毒疾病2019年底於武漢市率先被發現，接著擴散到中國境外，至今已奪走逾180萬人性命。（編輯：陳政一）1100106
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