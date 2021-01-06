名家論壇》鄭仲嵐／日本疫情成敗將影響自民黨聲望

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這也是自2020年4月後，日本官方第二次發布緊急事態宣言，不過相隔將近一年。日本政府在防疫上依舊不見起色，反而愈來愈多。政府雖然強調將設置新型冠狀病毒措施法，不過該法還要到18日國會開議後才能審理，2月才能上路，一來一往下，又不知浪費多少寶貴歲月。民眾引頸期盼更具體的防治對策，政府很多反應卻仍在紙上談兵。
菅義偉會議中語重心長地表示：「國民大眾對於政府與執政黨最希望的事不外乎就是安心與希望了。最優先的當然是新型冠狀病毒的對策，我們會好好努力」。不過話歸如此，上任邁入4個月的菅義偉政權，卻已有兵疲馬困的窘境，面對國內醫療資源即將來到極限，預計一個月長度的緊急事態宣言如果還是無效，很可能會讓自民黨政權失去絕大信賴。
民調下滑與中央地方拉鋸
從目前的民調數字即可看出，2020年9月菅義偉內閣走馬上任時，強調「為人民做事的內閣」，一度民調超過70%，替自民黨打了強心針。不過到了年底聖誕節前，民調已經滑到39%，將近腰斬地成績也讓人看得出來人民支持的大起大落。
民調下滑的主因，不外乎就是疫情控管不力。在日本政府於2020年7月推展旅遊獎勵事業「Go To Travel」後，當初雖然出現成效，讓菅義偉政權希望「感染跟旅遊並行」來慢慢刺激經濟回溫。怎奈在11月後感染人數再度飆升，但是政府依舊不肯暫停旅遊獎勵事業，終究在12月感染擴大後，才在民怨高漲中暫緩。
根據《朝日新聞》民調，有79%的民眾相當不滿旅遊獎勵事業太晚喊卡，導致許多人相信政府同時，又拿著旅遊打折優惠一直出遊。官方雖然表示旅遊不是感染擴大的主要原因，不過人流交通的擴大與加速這點，當局確實難辭其咎。
當中，中央政府與地方政府不同調的問題在這幾個月持續浮現。東京都知事小池百合子（都民第一會）與大阪府知事吉村洋文（維新會），與中央的自民黨不同，不斷呼籲各家店自制營業，大阪與北海道甚至要求自衛隊醫官進駐幫忙，都收到暫時效果。讓當初強推經濟復甦的菅義偉政權，此刻面對疫情難收拾，確實感到尷尬。
下半年將入選舉年
在面對民調的無情洗禮後，菅義偉政權終於在年底前暫緩旅遊獎勵，也開始呼籲大眾不要參加跨年活動，在自宅「寧靜迎接新年」。雖然首相看似回過神，不過遠因仍是在於，2021年的下半年後，東京都7月將舉辦都議會選舉、10月21日又有近半的眾議院議員將任滿，何時解散進行改選，成為官方頭痛難題。
根據外界估計，目前最適宜解散眾議院改選的時機點，是落在3月的2021年預算成立後。就客觀上來說，4月日本數位廳將成立、還有奧運真正決定舉辦與否都會是在3月底左右，因此如果在年度預算成立後解散，對執政當局的席次影響力最小。反之拖過7月後，有都議會選與奧運如果舉辦下如何應對等問題，不如就等到10月任期屆滿直接改選最好。
當然，這一切的前提也要在菅義偉政權能夠真正控制疫情下方能成立。如果日本疫情持續惡化，國際疫情也陷入渾沌不明，奧運不僅淪為白紙，也會連帶大損自民黨的聲望。也因此，在年初即拿出緊急事態宣言，也正是為了半年後執政黨的尊嚴保衛戰。
若不以政治角度考量，確實日本的各項醫療指數已經瀕臨極限。1月5日日本的全國確診來到4870，重症病患來到771人，各縣市醫療都快無法負荷。一旦一個月的緊急事態宣言無法收拾疫情感染，不單是自民黨本身危機，也是日本國家危機。
●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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