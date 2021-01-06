台積電收549元也難撐盤！台股爆天量翻跌16點、失守萬五
記者顏真真/台北報導
2021-01-06 14:21:46
美股4大指數收紅，台股今（6）日則開高走低，即便台積電一開盤就改寫盤中歷史天價，以555元開出，鴻海亦一度大漲近5%，也推升大盤指數一度攻上15197.68點新高，大漲197.65點，但在金融及傳產股不給力，加上獲利了結賣壓出籠，大盤指數也由紅翻黑，失守15000點，更一度下殺至14837點，大跌163.03點，之後靠著台積電、鴻海及高價IC股撐盤，跌幅收斂，終場下跌16.9點，收在14983.13點，成交量爆出歷史天量新台幣4342.13億元。
美股在新春第一個交易日下跌後反彈收紅，其中道瓊工業指數上揚167.71點，漲0.55%，以30391.60點作收；標準普爾指數上漲26.21點，漲0.71%，收在3726.86點；那斯達克指數攀升120.51點，漲幅0.95%，以12818.96點作收，而台積電ADR（美國存託憑證）盤中一度漲2.91%，來到114.95美元新高，最後收帶112.77美元。台股昨日站上15000.03點新高後，今日開盤跳空大漲145.82點，以15145.85點開出，台積電也改寫盤中歷史新天價，一開盤就衝上555元，鴻海股價也續強，一度站上109元，也推升大盤指數攻上15197.68點新高。不過，由於傳產及金融不給力，加上獲利了解賣壓出籠，台股亦由紅翻黑，失守15000點，大盤指數一度下探14837點，大跌了163.03點，最後靠著台積電、鴻海及高價IC設計股撐盤，指數跌幅收斂，終場小跌16.9點，收14983.13點。不過，大盤指數經過劇烈上沖下洗、劇烈震盪逾360點，成交量也爆出歷史天量4342億元。雖然台股由紅翻黑，但台積電還是再破歷史新高，盤中股價最高來到555元，終場上漲7元，漲幅1.29%，收在549元，亦改寫收盤新高。聯發科同樣也突破歷史新高，股價最高來到814元，可惜盤中翻黑，終盤下跌5元，跌幅0.63%，收在792元。鴻海終場則上漲1元，漲幅0.96%，收在105元，倒是大立光受到12月營收跌破50億元影響，開低走低，終盤下跌245元，跌幅7.39%，收在3070元。