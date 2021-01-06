香港大抓捕 蘇貞昌：讓人民更反感、讓世界更抨擊中國
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-06 14:31:31
香港大抓捕！今天至少50名香港泛民派人士因違反港版國安法被帶走，3家媒體辦公室也遭港警搜查。對此，行政院長蘇貞昌今（6）日受訪時說，呼籲中國尊重香港，對於普世價值的民主、自由，不應該惡意打壓，也不應該用恐怖的手段，這只會讓人民更為反感，讓世界更抨擊中國。
蘇貞昌表示，台灣今天有主權、很安全，大家也看到中國對香港承諾一國兩制、五十年不變，馬照跑、舞照跳，結果現在變得這麼恐怖，連追求最基本的民主自由，也都會逮捕下獄，大家就知道，台灣堅守國家主權，是多麼重要。蘇貞昌指出，政府也非常關心香港、關懷香港人，希望中國對香港應該要尊重，應該要堅守當年的承諾，對於普世價值的民主、自由，不應該惡意打壓，也不應該用恐怖的手段，這只會讓人民更為反感，讓世界更抨擊中國。
民進黨也發出聲明表示，香港已被紅色恐怖全面壟罩，進入政治寒冬，民進黨對香港前途深感憂慮，並對中共當局的所為，感到最大的憤怒。民進黨要求，中共及港府必須立即停止任何鎮壓公民社會的極權作為，讓香港公民社會恢復原有不受威權脅迫的自由法治狀態。民進黨會支持台灣政府持續增強援港的各種作為；也呼籲社會持續關注香港的動態。