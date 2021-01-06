防春節返鄉潮！集中檢疫所開放 每間一天2000元線上登記
記者劉雅文/台北報導
2021-01-06 15:04:41
中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，為了維護國內防疫安全及確保國人健康，自今(2021)年1月15日起強化入境旅客檢疫措施。入境旅客除了要檢附登機前3日內檢驗報告外，還要提供檢疫居所證明(以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結)。
另外考量農曆年節將至，海外國人返台居家檢疫需求增加，指揮中心今天也宣布，要開放1500至2000間中央集中檢疫場所，供海外國人使用。醫療應變組副組長王必勝提到，有需求的民眾自今年1月8日起，可登入「入境檢疫系統」網頁(https://hdhq.mohw.gov.tw)，登錄相關資料並完成線上刷卡繳費後，系統會回覆預約訂房成功代碼給民眾，作為返國登機前的證明。返國後於機場簽署集中檢疫聲明書後，依指示地點自行搭防疫車輛前往集中檢疫所入住。王必勝提到，集中檢疫所目前有35住所，總計3765間，使用比率40％，這次指揮中心開放的專案，集中檢疫所居住費用，一律為每天新台幣2000元(12歲以下同住孩童不收費)。
副指揮官陳宗彥也表示，防疫旅館數量3月下旬啟動後逐月增加，現在共計16187間，最近還會增加1117間，主要分布為台北市、高雄市、桃園與台中市等。他提到，最近台北市會再增加450間，包括桃園、南投、新竹台南，也會增加100間左右。
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