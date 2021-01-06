不甩霍金警告 中國宣布4月將開放天眼
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-06 17:53:48｜2021-01-06 18:03:21
中國近日宣布，位於貴州、世界最大的無線電望遠鏡FAST（Five hundred meter Aperture Spherical Telescope，天眼）即將開放，儘管已故英國知名物理學家霍金（Stephen William Hawking）曾強力反對此計畫，但中方仍持續進行，並宣布天眼將於4月1日向全球科學界開放。
綜合外媒報導，中國「天眼」於2016年9月25日啟用，「接收」來自外太空深處所散發的無線電波，藉以了解宇宙及外星文明訊息，過去幾年曾多次接獲地球外的信號。事實上，在中國開始打造「天眼」時，霍金就曾公開反對，並警告「別接觸外星生命」，若是地球被外星人發現，恐怕會帶來一場浩劫。不過中國似乎並不在意，仍持續運行計畫；擔任FAST計畫總工程師、中國國家科學院天文台研究員王啟明指出，研究團隊們正加緊努力，希望盡快向國際上公開這個偉大計劃。
中國天眼將於4月1日向全球科學界開放，並接受各國科學家線上向中國國家天文台提出觀測申請，觀測資格將由中國天眼科學委員會和時間分配委員會進行遴選，並於8月1日分配觀測時間，預計分配給國外科學家的觀測時間約占10%。