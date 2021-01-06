越南裔美妝網紅外表超仙！年僅20歲擁百萬訂閱

女孩愛美商機無限，造就一批靠化妝教學、保養品開箱介紹在社群媒體竄起的新興網紅。其中，越南裔網紅 Jessica Vu 靠著仙氣自然的妝感在眾多網紅中嶄露頭角，吸引超過百萬粉絲訂閱。

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越南裔網紅 Jessica Vu 從學生時代起就愛上化妝的神奇魔力，並花大量時間觀看美妝教學，逐漸萌生創立youtube頻道的念頭。擁有黃皮膚和寬鼻翼的她，剛開始經營 youtube 頻道時，曾經嘗試過歐美風格，以銀灰色系的截斷式眼妝（cut crease）亮相，卻難以在眾多網紅中脫穎而出。

後來，Jessica Vu 轉換風格，以大地色系眼妝和裸色淡妝為主，搭配毛流感重的自然眉型讓妝容更輕盈，再擦上淡淡的裸色或透明唇膏、唇釉，搭配黑色長髮，完美襯托出靈動的仙女氣質。



▲越南裔網紅 Jessica Vu 靠著仙氣自然的妝感在眾多網紅中嶄露頭角，吸引超過百萬粉絲訂閱。（圖／翻攝自IG） 年僅 20 歲的她雖然在美國出生長大、並未去過越南，但一直以自己的越南裔背景為傲。她不僅會請爸爸在影片中加上越南語字幕和越南觀眾拉近距離，也與其他知名越南 youtuber 如 Michelle Phan 合作，在以歐美審美為主流的美妝圈中提供適合亞洲女孩的妝感，吸引不少死忠粉絲。

目前，她在youtube上擁有132萬訂閱人數，在IG上也有超過67萬粉絲追蹤。