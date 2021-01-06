在家過年防疫正夯！年貨節首發「南門市場」在蝦皮

2021年正式來臨，農曆新年隨後將至，今年受疫情影響，許多國人選擇不去餐廳，待在家裡守歲圍爐「宅過年」，加上今年農曆年較去年晚半個月，備貨期也跟著拉長，多重因素加持下，蝦皮購物看好年節相關商品買氣可望爆翻2倍。

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為了讓消費者能安心過年，蝦皮宣布年貨節即日起開跑，搶先推出年菜館助力消費者「牛轉食運」，首波強打名牌年菜4折起優惠，即日起將婆媽心目中年菜聖地「南門市場」搬到蝦皮年菜館，囊括人氣老店億長御坊、逸湘齋、萬有全、上海合興等，還有紅豆食府、圓山大飯店、鼎泰豐等名店菜色，不用人擠人也買得到滿桌饗宴，吃得豪華又安心。

針對許多人想感受年節氣氛，但不知道該如何挑選年菜，蝦皮購物貼心推出年菜組合，讓消費者輕鬆搞定圍爐免煩惱，逸湘齋迎春納福6菜1湯全套2,000元有找，一次就能擁有佛跳牆、紅燒獅子頭、江浙蔥烤鯽魚等經典7道菜，呷七碗佛跳牆、xo米糕、獅子頭組合直降61折只要929元，即便是小家庭，也可以千元有找來享受圍爐。



▲南門市場人氣老店逸湘齋名菜「紅燒獅子頭」，也是年節圍爐的熱門餐點。（圖／業者提供） 1/11起2.2蝦拼年貨節檔期開跑，於1/10晚間蝦皮直播特別邀請衛視中文台節目《鴻門家宴》主持人李玉璽及料理達人索艾克化身料理評審，與其他藝人們在料理大賽上展現廚藝，用廚藝及美食歡慶迎接年貨節到來！緊接而來的蝦拼年貨節，推出全站99元起免運，1/11活動起跑當日更大方加碼每人2張超商299元免運券，消費者只要進站領取，即可在當日全天使用，人人有券不用搶，還有最高蝦幣回饋40%、商城89折券等開運優惠，新春豪禮1元搶最低只要1元，就能機會將Nintendo Switch 、SAMSUNG液晶電視等豪華禮品帶回家，讓年假不只是能吃得滿意，連娛樂活動都幫準備好。

除了吃年菜、辦年貨之外，過新年當然要讓自己煥然一新。蝦皮購物也推出年貨大街5折起，年貨節期間每天都將祭出指定強品直降5折起的優惠，要陪消費者一起宅在家防疫過好年。