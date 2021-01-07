NOW早報／一堆人不吃buffet了？眾抖「致命原因」：崩潰

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原PO在PTT貼文指出「以前學生時期，不管去吃什麼類型的吃到飽，都一定吃到撐，吃爆牛肉，現在不知道為啥，老了之後覺得花那些錢不值得，而且吃這麼多肉也很容易膩，大家幾歲開始對吃到飽沒興趣？」
貼文一出，網友紛紛回應「25歲開始就不想吃了」、「25+1，拼回本交給年輕人」、「25歲......真的發覺吃到飽真的花錢找罪受」、「吃過飽覺得很難受的時候，2X歲」、「25，覺得吃單點，好吃又剛剛好」、「覺得過三十差不多」、「絕對是25，超級有感，以前基本盤小case，現在吃完就飽了」、「真的是2X歲，每次去吃buffet吃一兩盤就飽到不行，多吃一盤都不行，真的崩潰」。
另外，也有不少網友透露原因「年紀變大食量自然也不像年輕人那麼會吃，buffet雖然食材多樣可以自己拿到爽，但是基本上同樣的價錢，可以去吃精緻的單點，東西相對更高級也能吃飽，對比大份量的buffet，年紀越大追求的根本不是回本，是享受美食的另一個層次」。
今日天氣／寒流南下各地嚴防寒害 北部留意大雨
今（7）日寒流南下，北台灣一整天溫度呈現下降的趨勢，其他地方下半天後也會明顯感覺到溫度下降，各地越晚越冷，預計入夜後中部以北及東北部地區低溫僅6至8度，其他地區也只有10至12度的低溫，需特別留意溫度的變化；天氣方面，北台灣持續下雨，北海岸及大台北山區易有局部大雨發生，花東地區及中南部山區也有局部降雨，其他地區雲量較多。
防春節返鄉潮！集中檢疫所開放 每間一天2000元線上登記
中央流行疫情指揮中心昨（6）日表示，為了維護國內防疫安全及確保國人健康，自今（2021）年1月15日起強化入境旅客檢疫措施。入境旅客除了要檢附登機前3日內檢驗報告外，還要提供檢疫居所證明（以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結）。
中國大陸「國產疫苗」副作用高達73種！專家：世界上最不安全
中國大陸境內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情反覆，近日當局開始著手緊急疫苗接種計畫，其中由國務院主管的「國藥集團」（Sinopharm）生技公司研發的新冠疫苗，據稱保護力達79.34%，獲監管機關批准有條件上市。但中國大陸疫苗專家陶黎納近期在微信（WeChat）貼出國產新冠疫苗的說明書，直呼「是世界上最不安全的疫苗」，副作用竟高達73種，除了常見的接種部位酸痛等，還有高血壓、視力衰退等嚴重副作用。
吳怡農宣布參選民進黨北市黨部主委 要「積極投入黨務」
擔任民進黨智庫副執行長的吳怡農昨（6）日下午宣布今日上午10點30分將親自前往民進黨台北市黨部登記參選民進黨台北市黨部主委。
貼閃照告白！孫安佐「極品女友」成嬌點 網羨：人帥真好
星二代網紅孫安佐2018年底從美國出獄回台，一舉一動都是焦點，日前他歡度21歲生日，4日在IG上傳與女友阿乃（恩維）的合照，甜蜜告白，女方傲人F罩杯成為焦點，讓網友直虧：「人帥真好！」（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。