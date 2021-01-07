今寒流南下越晚越冷！北台下探7度　專家曝「回溫時間」

今（7）日「強寒流」南下，台南以北及東半部有局部雨；氣溫逐漸下降，越晚越「濕冷」，北台灣平地今晚約可降至7度。氣象專家吳德榮指出，下周（10）日寒流略減弱，天氣晴朗，白天氣溫回升、早晚部分平地氣溫，仍在10度左右。

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吳德榮在《

》專欄中表示，今日各地氣溫：北部13降至7度，中部18降至10度，南部21降至 11度，東部21降至9度。明晨北台灣平地低溫續降至5度左右，都會區則降至7度左右；高雄以北及花東平地最低氣溫亦降至10度以下。山區的降雪以今傍晚起至明上午機率最高；包括中部以北2000米以上（合歡山、雪山、南湖大山、太平山、拉拉山...）及北部1000米左右的大屯、七星山；即使明下午轉乾、機率降低，但仍有積雪存在，喜好賞雪民眾，可以把握。

▲氣象專家吳德榮指出，今（7）日「強寒流」南下，台南以北及東半部有局部雨，越晚越濕冷，北台灣平地今晚約可降至7度。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮分析指出，明下午起至周六（9日）乾空氣南下、天氣好轉，轉為「乾寒流」；周六清晨嘉義以北局部平地，因「輻射冷卻」作用加成，最低氣溫仍可降至5、6度；高雄以北及宜花東，平地最低氣溫仍在10度以下。明後兩天寒流強度最強，要注意保暖、防寒害。

最新模式模擬顯示，下周（10）日「寒流」略減弱，天氣晴朗，白天氣溫回升、早晚部分平地氣溫，仍在10度左右。下周一、二 （11、12日）又有冷空氣加入、氣溫再降。下周一水氣增多，天氣轉濕冷，2000米以上高山又有降雪機率；下周二、三（13日）大陸高壓影響，天氣轉「晴冷」，因「長短波輻射」的作用，白天陽光下舒適、夜間地表散熱，部分平地清晨最低氣溫仍在10度以下；尤其要注意氣溫日夜的劇烈變化。（編輯：許苡晴）