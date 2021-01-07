揮別不順！「5星座」終於重拾好運　這位旺到招小人忌妒

2021終於到來了，去年也許你過得不太順，不過，新的一年到來，你一定要相信自己能揮別過去的不順，好好地迎接新氣象到來。《星座好朋友》近日就公布，2021上半年可以重拾好運的「5大星座」，其中，「金牛座」的工作運可說是特別好，只要肯勇敢，就有發展的可能，但在享受飛黃騰達的同時，也要小心可能會引來小人的忌妒。

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水瓶座

水瓶座的人上半年可以說是很好運的，有一些新的目標跟新的展望，而且你不再拘泥於過去的很多事，對於很多改變，你也能很快適應。過去你可能會自我設限，但是今年的你心態很開放，也不再被他人影響，思維進化得很快，勇於創新，有夢想就積極去實現，這樣的你，絕對是可以重拾好運的！

雙子座

雙子座的人過去一年也許過得很苦，可是你在2021的上半年，可以說拋棄了舊思想跟舊思維，再也不被其他人事物影響，能好好照著自己的想法，走出自己的路。2021年對你來說是可以多方嘗試的一年，沒有任何事情可以束縛得了你，也沒有人能困住你，你會比過去更加自由自在，也有很多想做的事可以放手去做，重拾好運對你來說並不困難！

▲《星座好朋友》近日公布，2021上半年可以重拾好運的「5大星座」。（示意圖／取自pixabay）

雙魚座

雙魚座在過去的一年一直都很低調，不過，你過去默默努力累積下來的成果，在今年都會一併爆發出來，也會有人賞識並重用你的才能。你籌備很久的事，今年絕對能看見你嚮往的結果，所有努力友都會有所收穫，會有新的機會找上你，只要你肯努力下去、不要害怕，一定可以重拾好運。

金牛座

金牛座在2021上半年，工作運可以說是特別好，也許你平時總是默默的做事，可是今年你必須要勇敢展現自己。你有很多想法都可以付諸行動，不要在隱藏自己的能力，只要你肯勇敢展現，就一定有發展的可能，可是要注意的事，在享受飛黃騰達的同時，也要小心可能會引來小人的忌妒，要懂得好好化解，如此才能順順的度過。

射手座

射手座在2021的上半年，所有壓力跟不順都可以煙消雲散，你將會慢慢步入理想狀態，對於生活也可以有新的期待。尤其在人際關係方面會產生很大的變化，有機會交到新朋友，可以藉此拓展人際圈，對你的事業也會更有幫助，替自己贏來更多機會，會有更多知心好友陪伴在自己身邊，陪你度過比較艱難的時刻，好運會慢慢來臨的。（編輯：許苡晴）