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名家論壇》錢震宇／防疫之名擴權之實

文/錢震宇

2021-01-07 12:33:44

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日說明新冠肺炎疫情等防疫作為。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲近期全球新冠肺炎（COVID-19）疫情再次升溫，海外又發現傳染力更強的變種病毒，台灣政府防疫措施的收緊方向備受外界矚目。（圖／指揮中心提供）
前陣子，因為長榮航空一位紐西蘭籍機長確診新冠肺炎，並將疫情傳染給其他人，導致有本土確診案例。一時之間，台灣防疫績優生的形象被打了一槍，不少跨年活動因此受到影響。一夕間，這位機長成了全台灣的人民公敵，各航空工公司的機組員也連帶遭受池魚之殃，被外界罵到臭頭。
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想當然爾，疫情指揮中心當然不高興，面對撻伐，很快地訂出更加嚴格，或者是說更難以理解的規定，要求機組員要「7+7」也就是7天居家檢疫加7天自主管理，然後自主管理期間不能外出搭乘公車、捷運等大眾運輸系統。這讓遭到疫情重創的航空業，更加雪上加霜。
有不少機組員就跟我說，他們從事的工作本來就是高風險，尤其爆發新冠肺炎後，搭機成了一種有可能染疫的行為，對他們的工作更是一種「莫名的沉重」；但更讓人感到無奈的是，政府並未對他們多加關心，先不說工作權的部分，這次機師染疫，政府官員的心態就是想找「代罪羔羊」，讓機組員背上零確診破功的罵名。

讓機組員不解的是，之前指揮中心訂出來的防疫規定居檢5天若是足夠的，為何這次要暴增到「7+7」，憑藉的是甚麼樣的標準？難道只因為一位機長不遵守防疫規定嗎？還是因為今天是因為他確診？如果他沒有確診，政府的規定會一變再變嗎？更進一步問，防疫規定的法源是出自於「紓困振興條例」嗎？

更讓外界不滿的是，今天防疫規定到底是經過甚麼樣的專家學者討論出來後的決定，還是由幾位「高層官員」討論後決定的？在這個過程中間，外界看不到有採納外部委員或醫療專家的意見，或是有辦法能夠說服被規範者，證明這樣的防疫高規格是有必要的。

或許有人會說，病毒會變異，傳染力也有可能變化，所以一定要用最嚴格的標準來看。話雖如此，但蔡政府的防疫措施必須依法行事，不是只要講到防疫，就無限上綱放任政府做任何作為跟改變。

就像是利用電子圍籬監控民眾一樣，指揮中心要跨年民眾外出記得帶手機，方便發布細胞簡訊，請問「這是根據哪一條、哪一項的法律」？不要跟我說是「傳染病防治法」，這條例裏頭沒有這樣規範，說政府可以利用蒐集手機訊號、行動通訊系統等來監控傳染病民眾或疑似傳染病民眾，完全沒有。

這樣的問題出自於資訊的不夠透明以及過度的擴張政府行政權，這也讓指揮中心一直以來的記者會讓人詬病，包括在考慮人道包機、是否開放邊境篩檢、是否考慮普篩、甚至是訂出隔離天數，都禁不起外界的一再檢驗。到頭來，只有一句話「所有的規定一切由指揮中心決定」，不准別人提問、不准提出質疑、不准做出違背指揮中心的做法，否則開罰。至於裁罰標準，一樣是指揮中心說了算。

蔡政府最不該的是利用民眾對自我健康的維護，以及對疫情的未知，來掩護行政權的擴張和失去醫學專業的判準，尤其是在法令尚未完備前，所有的規定、所有的部會都聽「指揮中心」發布的命令，這其實是扼殺政府體制及公務行政體系的最大元兇。

政府必須清楚認知疫情不是讓一切都理所當然，更不是你執政者濫行擴權的藉口，民眾自己更該知道民主、人權不是政府用堂而皇之的理由就可以輕易放棄的，否則一旦被侵害就很難再找回。

●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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