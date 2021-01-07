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偽出國商機／暢遊金門澎湖　看兩個離島摩西分海

記者康子仁、陳志仁/專題報導

2021-01-07 15:59:00

奎壁山俗稱「龜鼈山」
▲奎壁山俗稱「龜鼈山」，後來取諧音定名為「奎壁山」，用Q版造型海龜凸顯地名的由來。（圖／記者康子仁攝）
新冠肺炎肆虐全球之故，暑假的澎湖、金門擠得水洩不通；旅行業者看準後疫情時代的偽出國商機，特與航空公司合作承包機位，推出澎湖–金門航線，結合金門、澎湖飛本島機位，讓民眾一次暢遊兩個離島，體驗最新的網紅行程，既有趣又省時，省錢。
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去年的疫情讓許多人悶得發慌，沒有辦法出國的民眾紛紛往離島跑，受惠於政府推出的安心旅遊專案補助，澎湖和金門簡直塞爆了，機位和住宿一位難求，遊客想要租台摩托車或汽車都要憑運氣，到處都是人擠人，很少有時間好好品味這兩個充滿歷史古蹟與戰地風情的島嶼，想要深入體驗，淡季正是時候。
以往想要一次感受兩個離島，必須先回到台灣再轉機去另一個地方，專門經營小三通和金門旅遊，及接待陸客的金環球旅行社，看準這個商機，特別和立榮航空公司合作，推出澎湖–金門航線，配合金、澎飛台灣的7個航點，推出3天、5天行程，還可以配合遊客需求，先玩澎湖再飛金門或倒著走任君選擇。

有別於以往傳統制式行程，也考量到冬季離島凜冽的東北季風，業者特把網美的景點納入，像是金門最新推出的喊泉、立體斑馬線和建功嶼，和澎湖張雨生、潘安邦從小居住的眷村篤行十村，還有烤蚵仔吃到飽，一顆顆大牡蠣，讓人垂涎欲滴；特別的是，近年來特別流行的摩西分海，金門的建功嶼和澎湖的奎壁山，只要潮汐時間能夠配合，就有機會一次擁有。

建功嶼位於金城南門的浯江溪口，面積只有500平方公尺，又名董嶼、珠嶼、鰲嶼，清末民初時因隔離痲瘋病患而稱「痲瘋島」；1949年國軍撤退後開始在島上興建碉堡，當時的防衛前哨，如今已成了觀光景點，站在建功嶼的高台，廈門櫛次鱗比的高樓大廈清晰可見，興建中連接大小金門的金門大橋更是近在咫尺，建功嶼漲潮時和金門島相望。

▲走到建功嶼的石板路上，有4座高達6公尺的裝置藝術，為芬蘭設計師Marco
▲走到建功嶼的石板路上，有4座高達6公尺的裝置藝術，為芬蘭設計師Marco Casagrande 的作品牡蠣人 Oysterman ，相當具有金門在地特色。（圖／記者康子仁攝）
 

如果運氣好剛好碰到退潮，可以看見潮間帶豐富的生物，還能走過原本在海中的石板道登上建功嶼，被稱作金門版的摩西分海；特別的是，走到建功嶼的石板路上，有4座高達6公尺的裝置藝術，為芬蘭設計師Marco Casagrande的作品牡蠣人 Oysterman，相當具有金門在地特色、也展現出當地的養蚵文化，成為新的網紅景點。

澎湖湖西的北寮村有在奎壁山，俗稱「龜鼈山」，後來取諧音定名為「奎壁山」，在海水退潮的時候會露出一條長長的礫石路，可以徒步走到赤嶼，這裡也是欣賞日出的好地方，右邊還有風力發電的南寮風車；為了維護遊客安全，現場在特定時間有燈號放行，「紅燈停、綠燈行」，開放範圍為步道中心線左右各7.5公尺，並禁止攀爬赤嶼和登島。

 
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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