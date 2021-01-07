偽出國商機／金門網紅新景點　沒去過就落伍了

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金門的喊泉為全國首創，主要為互動式噴泉的概念，將聲音的音量數轉換為加壓馬達的動力數，反應在噴泉的強度與高度，產生噴泉與使用者之互動；啟用近半年來，許多人專程到此體驗大喊，甚至找好友一起PK，喊泉的聲名遠播，甚至比南石滬公園還有名。
以往到了金門太湖，只能欣賞湖面美景，現在太湖旁利用彩繪技術造成視覺落差，形成彷彿飄浮在空中的3D斑馬線格外吸睛，也稱為漂浮斑馬線或立體斑馬線，只要抓準角度就可以拍出在空中漫步的感覺。
金湖鎮公所在太湖旁中正公園內、太湖淨水廠的壩堤上，創作者廖駿杰和陳詩蕙夫妻以黑色、淡灰、深灰和白色4個簡單的顏色和方塊，打造像是鋼琴琴鍵的斑馬線，以透視達到立體效果。
位於金門縣金沙鎮的沙美老街，是金門最早形成的市街之一，舊稱八卦街，許多地方還保留3、40年前的面貌；也由於居民外出打拼和人口凋零之故，許多房舍頹傾廢棄，被改造成充滿中東風情，如果碰到陽光普照又有藍天白雲的日子，一眼望去彷彿身處北非摩洛哥，充滿神祕的異國風情，讓遊客不必出門也能欣賞異國美景。
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