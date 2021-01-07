偽出國商機／張雨生、潘安邦故居　澎湖篤行十村爆紅

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沿著中正堂門口往前走，看見毋忘在莒的大石碑，沿下坡直走就可以抵達潘安邦舊居，這裡就是他從小生長的地方，澎湖縣政府斥資百萬，整修潘安邦的故居，也和當地藝術團體合作，規劃為藝術創作展覽區，收藏早年的黑膠唱片、錄音帶和珍貴的劇照等；2013年潘安邦因為胰臟癌過世之後，澎湖縣政府在此舉行追思音樂會，並且更名為潘安邦紀念館。
祖籍浙江溫州的潘安邦是土生土長的澎湖人，1961年出生，父親是高階將領，貼心的他每天都會陪外婆散步、聊天、幫忙幹活，高中畢業後到台北重考，參觀電視台被星探發掘而出道，後來結識好友葉佳修，聽了潘安邦和外婆之間的故事，譜出這首《外婆的澎湖灣》歷久不衰的歌曲，也成為澎湖行銷觀光的重要推手。
一踏進張雨生紀念館，一張張親切的照片映入眼簾，一首首熟悉的歌曲讓人感傷，原本乾旱少雨的澎湖，在張雨生出生後，竟然連續下7天的雨，張爸爸喜獲麟兒，原本要叫做澎生，後來改名雨生；張雨生父母親都在陸軍的義工隊服務，張爸爸最喜歡相聲與戲劇，再加上原住民母親的高亢嗓音，都成了張雨生喜愛舞台與音樂的最佳養分來源。
2009年完工的張雨生紀念館分為4區，包括張雨生的童年生活、求學成長、步入歌壇和媒體報導等4大主題，裡頭陳列張雨生從小到大的照片，大學時期的獎狀、畢業證書、創作手稿和發行過的錄音帶、CD等，當然還會播放他的MV歌曲，讓遊客彷彿走入時光隧道，仔細回味他短暫卻光輝燦爛的人生。
政大外交系畢業的張雨生， 1988年以一曲《我的未來不是夢》一炮而紅，同年11月推出的第一張個人專輯《天天想你》開啟他不平凡的音樂路，除了唱歌、創作之外，張雨生還鍾情音樂歌舞劇，也是張惠妹前兩張專輯的製作人，成為她邁向天后過程當中最重要的推手；1997年10月20日凌晨，淡水一場致命車禍不幸辭世，張雨生結束短短31年的人生。
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