收到小英親筆信 「台灣聖誕老公公」暖回：國家有您真好
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-07 14:37:49｜2021-01-07 14:55:59
粉專「台灣聖誕老公公」今（7）日公開總統蔡英文的親筆信，信中感謝「台灣聖誕老公公和小精靈們為台灣和世界各地的孩子帶來快樂」，該則貼文除了感謝小英總統的來信，也打趣表示，「小英總統12/15寄來，我們今天才回信喔！總統沒有特權，一樣要慢慢等待！」
台灣聖誕老公公成立5年多，創辦人Cathy最初希望為家中3個孩子寄信給聖誕老公公，卻發現台灣沒有單位來為孩子們回信，所幸就自己擔任「台版聖誕老公公」，更在去（109）年9月成立協會，開放民眾加入擔任回信小精靈，希望能讓台灣孩子保持童心，一圓與聖誕老人聯絡的夢想，吸引國內外的大小朋友寫信寄向住在台灣的聖誕老公公。今天「台灣聖誕老公公」在粉絲專頁公開小英總統的親筆信：「台灣聖誕老公公和小精靈們辛苦了！謝謝你們為台灣和世界各地的孩子帶來快樂！當然，也一定要祝你們聖誕快樂！」
同時也秀出回信寫道，「從第一年收到500多封信，到去年收到5萬多封，全世界的大朋友小朋友會寫信來感受台灣的美好，面對所有來信都堅持以正向、希望來回覆，也邀請外國朋友來台灣玩、欣賞台灣的溫暖」，回信中也向小英喊話，「小英總統辛苦了，不管外界有過多少聲音，我們一起堅持真理往前走，台灣有您真好！」溫暖的互動引起網友討論，紛紛表示「真是辛苦了，謝謝您們的愛心付出！」、「好棒喔！總統也有寫信耶」、「感謝聖誕老人的付出，為孩子留下美好回憶」、「孩子們收到回信，都很開心，並且珍藏著」等。