反萊公投想達標　快析輿情：強打自治條例議題

我是廣告 請繼續往下閱讀
據QuickseeK快析輿情資料庫監測，以全台國民黨地方黨部、議員、藍營縣市首長為關鍵字，交叉比對「反萊豬公投」聲量發現，過去30天中，各縣市僅台北市聲量較高，其餘聲量均低於500。
在全台各縣市之中，較亮眼的是雲林縣，在縣長張麗善的帶動下創造些許聲量，表現勝過六都的桃園市。從目前情況來看，反萊豬公投的討論仍止步中央，地方黨部、基層議員還沒「動起來」帶動聲量。日後該如何動員衝破連署門檻，除考驗中央對地方黨部的掌控外，還得仰賴有效溝通策略，才能讓反萊豬聲浪延燒。
QuickseeK快析輿情分析，以近30天萊豬議題的相關輿情來看，網友對地方政府訂定「萊豬零檢出規範」被宣告不合法相當重視，即便和日常生活息息相關的「台灣豬標章」、「國產豬價飆漲」、「學童營養午餐」等項目都掀起討論，但「地方禁萊豬」被宣告違憲仍占33％最多聲量。由此可見，輿情焦點並不是標章、豬價、營養午餐等萊豬進口後的「配套措施」，根本問題在於，多數國人反對萊豬進口，希望地方政府可用自治法規加以防範，沒想到政院宣告違憲，等同撕破民眾心中僅存的防護網，引發輿情反彈。
萊豬在去年12月24日立院過關後，可看出輿情已對幾個可能延燒的方向做出檢驗，其中行政院指地方政府的反萊條例無效反應最熱烈，有望成為藍軍讓反萊豬繼續延燒的基礎。
2021年沒有選舉，公投被視為兩黨操兵、為2022地方選舉暖身的前哨戰。對聲勢不振國民黨來說，急需靠公投重振聲勢，黨主席江啟臣也需靠公投扳回一城、為7月的黨主席選舉累積能量；對民進黨來說，萊豬爭議若止不住，可能一路燒到2022地方選戰，面對來勢洶洶的在野黨，要如何處理民意值得拭目以待。