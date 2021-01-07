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反萊公投想達標　快析輿情：強打自治條例議題

記者張志康/綜合報導

2021-01-07 15:11:01

江啟臣
▲國民黨強打食安公投，但TPOC台灣議題中心表示，公投想過關，國民黨該強打的是地方自治條例遭指違憲等議題。　（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝）
由國民黨提出的反萊豬公投進入第二階段連署，國民黨表示，將力拼於今年3月達標、8月舉辦公投。但TPOC台灣議題中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，公投議題只在台北市發燒，若希望公投過關，國民黨需配合包括豬價上漲、地方自治條例遭指違憲等議題，才能號召更多民眾關注。
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自去年開始推動反萊豬公投以來，國民黨中央一直致力於這項公投能夠獲得民眾響應，日前國民黨也召開記者會表示，已劃定全台159個連署點，力拼50天內讓連署份數達標。但反萊豬公投真如藍營人士認為的那樣，獲得民眾的支持嗎？
據QuickseeK快析輿情資料庫監測，以全台國民黨地方黨部、議員、藍營縣市首長為關鍵字，交叉比對「反萊豬公投」聲量發現，過去30天中，各縣市僅台北市聲量較高，其餘聲量均低於500。

▲TPOC台灣議題中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，食安公投議題僅在台北市發酵。（圖／TPOC台灣議題中心提供）
▲TPOC台灣議題中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，食安公投議題僅在台北市發酵。（圖／TPOC台灣議題中心提供）
 

在全台各縣市之中，較亮眼的是雲林縣，在縣長張麗善的帶動下創造些許聲量，表現勝過六都的桃園市。從目前情況來看，反萊豬公投的討論仍止步中央，地方黨部、基層議員還沒「動起來」帶動聲量。日後該如何動員衝破連署門檻，除考驗中央對地方黨部的掌控外，還得仰賴有效溝通策略，才能讓反萊豬聲浪延燒。

QuickseeK快析輿情分析，以近30天萊豬議題的相關輿情來看，網友對地方政府訂定「萊豬零檢出規範」被宣告不合法相當重視，即便和日常生活息息相關的「台灣豬標章」、「國產豬價飆漲」、「學童營養午餐」等項目都掀起討論，但「地方禁萊豬」被宣告違憲仍占33％最多聲量。由此可見，輿情焦點並不是標章、豬價、營養午餐等萊豬進口後的「配套措施」，根本問題在於，多數國人反對萊豬進口，希望地方政府可用自治法規加以防範，沒想到政院宣告違憲，等同撕破民眾心中僅存的防護網，引發輿情反彈。

▲TPOC台灣議題中心指出，輿情對於行政院指地方政府的反萊條例無效反應最熱烈。（圖／TPOC台灣議題中心提供）
▲TPOC台灣議題中心指出，輿情對於行政院指地方政府的反萊條例無效反應最熱烈。（圖／TPOC台灣議題中心提供）
 

萊豬在去年12月24日立院過關後，可看出輿情已對幾個可能延燒的方向做出檢驗，其中行政院指地方政府的反萊條例無效反應最熱烈，有望成為藍軍讓反萊豬繼續延燒的基礎。
2021年沒有選舉，公投被視為兩黨操兵、為2022地方選舉暖身的前哨戰。對聲勢不振國民黨來說，急需靠公投重振聲勢，黨主席江啟臣也需靠公投扳回一城、為7月的黨主席選舉累積能量；對民進黨來說，萊豬爭議若止不住，可能一路燒到2022地方選戰，面對來勢洶洶的在野黨，要如何處理民意值得拭目以待。
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