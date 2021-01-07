特企／想健腦　先整腸　益生菌讓你思緒不卡卡

上班族每到年度交接，工作量總是大爆炸；百貨服務業衝業績，壓力、工作量都超標；運輸業司機們更是得加班開車。工作辛勞、忙亂中不能有差池，思緒清晰超重要！

我是廣告 請繼續往下閱讀

別讓腦筋卡卡，首先拒絕高糖份零食，也別胡亂用提神飲料、咖啡、茶提神，以免一時提了神，卻讓身體累積更多難以代謝的疲勞。透過健康飲食＋維持體內菌叢好環境，就能維持高效人生！

病從「腸」入 鎖定致病第一現場





現代人往往因為工作忙碌或壓力，飲食不正常、久坐久站，長年下來養成了胃痛、脹氣等腸胃壞毛病，更讓腸道成了壞菌樂園，引發許多文明病、慢性病。別再頭痛醫頭、腳痛醫腳！亞洲益生菌權威陽明大學蔡英傑教授指出，近年科學研究發現，體內重要免疫中心、神經叢密集的腸道，才是許多疾病的「第一現場」，腸道不健康不僅會引起腹瀉、腸胃不適、吸收不佳，更會透過腸道細密的神經元影響全身，間接造成情緒失調、憂鬱，讓人從裡到外都黯淡無光。





腦力神救援 掌握高效人生靠腸道





別把「腦袋渾沌」歸咎給年齡，腦會老是因為能夠保養神經元、幫助神經生長的蛋白質與激素不足！「大腦神經細胞總數固定」的說法早被推翻，只要體內的BDNF（Brain-derived neurotrophy factor，腦衍生神經滋養因子）、多巴胺、血清素充足，就能讓腦部的神經元時時更新、常保年輕！





而影響體內BDNF、多巴胺、血清素分泌的關鍵其實就在腸道。腸道除了消化吸收功能外，神經更受到分布腸道中千百種不同的菌叢影響。就像維生素也分ABC，不同的腸道菌叢能提供刺激的器官或影響的內分泌也不同。其中PS23益生菌就能影響體內BDNF、多巴胺、血清素濃度！





從「腸」記憶 PS23記住你的青春力

清晰的思考力、專注力就是高效率關鍵！蔡英傑教授分析，大腦與腸道之間可透過迷走神經與化學分子雙向溝通，研究團隊從千萬支乳酸菌珠中開發出的PS23益生菌，將益生菌功能由幫助腸胃順暢、調整體質與代謝再推進，經生物實驗證實可調節大腦激素，達到身心同時保養。現代人依賴大腦更勝以往，想讓「大腦回春」，每天補充PS23健腦益生菌，養腸更養腦！養好腸道優良菌叢、重新讓腸道的益生菌分佈回歸平衡，就能輕鬆擁有高效人生。