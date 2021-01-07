婚禮驚見超帥前男友！印尼新娘哭暈　老公「表情母湯」

結婚是人生中最重要的喜事之一，若在這樣的場合上遇見自己的前情人，可能會導致相當尷尬的局面。近日，一名印尼新娘在婚禮上看見自己的前男友前來祝賀，竟花容失色的開始抽泣、顫抖，甚至哭暈過去，讓在場來賓不知如何是好，

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根據外媒報導，這名印尼新娘 Aolina Alfia Lestari 2020年底在印尼龍目島（Lombok）舉行婚禮，就在婚禮順利地舉行到一半時，Aolina 突然瞥見來賓之中坐著帥氣的前男友 Adrian Hidayat，讓坐在台上的她無法克制自己的情緒，激動的開始大聲哭泣、顫抖，讓坐在一旁的丈夫和家人不知所措。

面對 Aolina 突然其來的反應，前男友 Adrian 也識相的明白自己不該再多待，於是他走上台前向新人祝賀，並擁抱了新郎一下後便離去。其他來賓在明白這名神秘男子的身份後也開始鼓譟起來，新娘的家人則趕緊上前安撫她的情緒，但她仍不停抽氣，最後甚至直接昏倒在沙發上。





奇妙的是，這名前男友 Dayat 不是蓄意來砸場的，他向媒體表示，他是收到邀情函才出席，絕無破壞兩人婚禮之意。他說：「我來是因為收到邀請，我很開心，並以新娘親友的身份前往」。





他表示，他和新娘曾經交往過兩年，如今希望與這對新人保持友好關係，並親自到場祝福他們，所以才大老遠跑來參加婚禮。

新娘 Aolina 誇張的反應在 Tik Tok 和推特等社交媒體上被瘋傳，引發網友討論。不少人對於新娘邀請前男友參加婚禮卻又哭得不成人形的反應感到不解；更有不少人對她的丈夫深表同情，指出從畫面上就能看到老公一臉尷尬，直呼「求丈夫心理陰影面積」。