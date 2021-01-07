美駐聯合國代表將訪台 林俊憲：台美關係進入新里程碑
新頭殼newtalk
2021-01-07 20:07:54
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（7日）宣布美駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）即將訪問台灣，他表示香港民主派人士遭逮捕，顯示中共對自己人民和法治的蔑視，有鑑於此，克拉夫特將會出訪台灣，並也讚台灣是個可靠夥伴與活力民主政體。對此，民進黨立委林俊憲今天指出，宣布大使訪台的消息出現在美國聲援香港的聲明中，這表示若中國持續做出破壞區域穩定的行為，美將會以加大力度支持台灣的方式反擊，台美關係將邁入新的里程碑。
香港警方昨對民主派人士展開大規模搜捕，引發國際撻伐，蓬佩奧也發聲明譴責，更在聲明中宣布克拉夫特將訪台。對此，林俊憲在臉書指出，這份聲明中最有意思的地方，就是宣布大使訪台的消息居然是出現在美國聲援香港的聲明中，並且以「In that vein（有鑑於此）」這個字眼，代表大使訪台是對於中國壓迫香港的回應，也就是說，若中國持續做出破壞區域穩定的行為，美國會以加大力度支持台灣的方式反擊。對於有人擔心，美國正在經歷政權交替，此時安排政治任命的大使訪台，是否與新政府態度一致，林俊憲則表示不需太過擔心，外交的行動具有延續性，美國兩黨也一再以行動表達對台灣的支持，無論是誰執政，大使訪台都是台美關係的歷史性突破。
林俊憲也說，蓬佩奧在聲明最後寫道：「台灣展現出一個享有自由的中國所能達成的成就。」顯示台灣已成了亞太地區追求自由的範例與榜樣，因此我們更應該保護好自己的家園，守護得來不易的自由生活方式，這就是台灣對世界最大的貢獻。
新聞來源為Newtalk 新頭殼