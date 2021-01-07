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飄雪了！太平山翠峰山屋水氣達標　民眾賞雪願望達成

編輯林莞茜/綜合報導

2021-01-07 19:40:34

太平山國家森林遊樂區
▲太平山晚間近7時降下初雪。（圖／太平山國家森林遊樂區）
寒流來襲，全台各地今（7）日氣溫驟降，許多賞雪民眾紛紛前往太平山，期盼能夠看見2021年新年的初雪，不過由於水氣不足，白天溫度夠低卻仍未降雪，不過就在一整天的等待後，終於在晚間近7時，天空飄起細細白雪，讓期待已久的追雪民眾直呼好開心。
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根據中央氣象局觀測資料顯示，太平山晚間7點達到最低溫度-0.6度，寒流南下，北台灣1000公尺到2000公尺的山區以及中南部3000公尺以上的高山都有機會可以降下初雪。
不少民眾也為了賞雪，6日開始就紛紛前往森林遊樂區準備追雪，不過今日白天溫度雖然夠低，但水氣仍不足，一直到傍晚6點50幾分，終於降下今年第一道初雪，園區內的翠峰山屋周遭也漸累積層層白雪，讓民眾直呼好開心。

太平山國家森林遊樂區表示，今天入夜至翌日清晨是氣溫驟降最低的時段，為確保遊客的用路安全，在8日至10日會視道路結冰狀況機動延後開園，並依據道路實際結冰及積雪情形，分段開放道路通行。
此外，為維護遊樂區內遊憩品質，太平山實施入園車輛動態總量管制措施，當入園車輛數達800台時，由售票站開始預告管制，當入園車輛到達上限1,000台時，就不再提供車輛入園。
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