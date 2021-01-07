影／外送員為趕單飛車自撞路旁電桿　命喪黃泉路

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彰化一名foodpanda陳姓外送員，於4日深夜騎車趕單時，疑因車速過快，失控自撞路旁電桿，在強烈撞擊力道下，導致安全帽掉落，噴噴飛摔落草叢裡，路人驚見驚險一幕，緊急報案，送醫急救無效死亡，這一起交通意外也是彰化縣內今年首起的車禍死亡事故。

▲「富胖達」外送員深夜騎機車趕單送餐，不料！行經花壇鄉花秀路時，疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿。（圖／記者陳雅芳翻攝，2021.01.07）

警方調查，「富胖達」姓陳姓外送員（32歲、永靖鄉）4日深夜騎機車趕單送餐，不料！11點40分在行經花壇鄉花秀路時，疑因車速過快機車失控撞擊路旁電線桿，安全帽掉落，陳男噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。

警方說，撞擊點前有個微彎的彎道，外送員可能因車速快加上未注意車前狀況，失控撞上電桿，而他的外送箱內還有食物，顯示是在送餐途中。

▲「富胖達」外送員噴飛到草叢內，經送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陳雅芳翻攝，2021.01.07）

警方表示，發生在本月4日的外送員車禍死亡事故，是今年彰化縣境內首起車禍死亡事故，而經分析去年外送員發生交通事故案件的肇事原因，以支道（轉彎）車未停讓、未保持行車安全距離及不依號誌指示（含闖紅燈）等3項為最多，且上述皆與趕單車速過快有關。

彰化縣警局指出，彰化縣去年發生外送員交通事故案件共有356件，造成176人受傷；今年才剛開始，縣內就發生首件外送員死亡交通事故。縣警局長許錫榮呼籲「賺錢有數，性命要顧」，騎乘機車應切實繫妥安全帽，不趕單、不趕時、不趕速，嚴格遵守交通安全規則，以免發生憾事，安全賺錢回家才是王道。

▲警局長許錫榮呼籲「賺錢有數，性命要顧」，騎乘機車應切實繫妥安全帽，不趕單、不趕時、不趕速，嚴格遵守交通安全規則。（圖／記者陳雅芳翻攝，2021.01.07）

彰化警察局交通隊組長蕭汝上說，統計2020年外送員發生交通事故案件的肇事原因以「支道、轉彎車未停讓、未保持行車安全距離、不依號誌指示包括闖紅燈」3項為最多，都是與趕單車速過快有關，警方透過合作店向外送員宣導用路安全，呼籲駕駛騎乘機車應確實繫妥安全帽，不趕時，不趕速，以免發生撼事。