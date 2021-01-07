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寒流來沒在怕！陸軍269旅地空聯合操演火力超震撼

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-07 20:32:59｜2021-01-07 20:38:26

▲陸軍機步269旅於屏東三軍聯訓基地，實施「三軍聯合作戰訓練測考」測驗。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍機步269旅於屏東三軍聯訓基地，實施「三軍聯合作戰訓練測考」測驗。CM11戰車開砲射擊。(圖／軍聞社提供)
寒流來襲，全台多個縣市面臨6度以下低溫，但是陸軍機步269旅不怕低溫於三軍聯訓基地，實施「三軍聯合作戰訓練測考」年度基地訓測，今(7)日上午進行「聯勇109-8號地空整體作戰操演」，副參謀總長丘樹華中將視導操演全程，地面部隊在空軍及陸航兵力支援下，發揚熾盛火力，擊潰當面之敵，順利完成此次操演任務。
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根據軍聞社報導，，一早天微亮時，269旅參演官兵已於集結區待命，執行操演前整備，在三軍聯訓基地裁判官指導下，完成彈藥整補與車輛檢查等工作，為即將展開的實兵操演做好萬全準備。
此次操演首先由155榴砲、120迫砲及81迫砲等各式火砲實施檢驗射擊，隨後，269旅聯兵一營依操演想定，申請空軍及陸航空中兵力攻擊直升機支援，協助地面部隊開創有利態勢。操演戰況依時序推演，聯兵一營以CM11戰車、雲豹甲車，搭配砲兵部隊155榴砲、120迫砲及81迫砲，發揚熾盛火力向敵陣地發起攻擊。
▲陸軍機步269旅於屏東三軍聯訓基地，實施「三軍聯合作戰訓練測考」測驗。AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機發射火箭彈。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍機步269旅於屏東三軍聯訓基地，實施「三軍聯合作戰訓練測考」測驗。AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機發射火箭彈。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍機步269旅於屏東三軍聯訓基地，實施「三軍聯合作戰訓練測考」測驗。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍機步269旅於屏東三軍聯訓基地，實施「三軍聯合作戰訓練測考」測驗。CM11戰車發射煙霧彈。(圖／軍聞社提供)
 
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