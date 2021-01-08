揪農藥殘留！消基會：豌豆莢、甜豆莢嚴重不合格
記者劉雅文/台北報導
2021-01-08 11:07:05｜2021-01-08 11:07:14
隨著時節進入冬季，就是高麗菜、豌豆莢與甜豆莢盛產的時候了，高麗菜在台灣的主要產地為中部的高海拔地區和嘉南平原等，是消費者經常食用的蔬菜之一，消費者文教基金會特別隨機抽採個地區的蔬菜農藥殘留狀況，發現有多例不符合標準的現象。
消基會在於2020年10月間，至台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都的傳統早市、黃昏市場、量販店與超市等販售通路，購買18件玉米、18件高麗菜、18件豌豆莢與18件甜豆莢等蔬菜，共計72件樣品。18件玉米中有15件未檢出農藥殘留，3件檢出，其中2件不符合規定，合格比例為88.9％；18件高麗菜有8件未檢出農藥殘留，10件檢出，其中1件不符合規定，合格比例為94.4％；但是18件豌豆莢皆檢出農藥殘留，其中僅1件符合限量規定，合格比例為5.6％；18件甜豆莢更嚴重，皆檢出農藥殘留，全數不符合限量規定。消基會提到，農藥檢測不合格的樣品，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款應處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，還得歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。