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曾稱國藥疫苗不安全　中國專家道歉表示將接種

中央社

2021-01-08 13:56:00

▲上海疫苗專家陶黎納日前稱，國藥集團2019冠狀病毒疾病疫苗有73種副作用，是世界上最不安全的疫苗，引發熱議。7日下午，他再次發文，道歉並指原意被扭曲，會以身作則，接種國藥疫苗。（圖／取自微博疫苗與科學）
▲上海疫苗專家陶黎納日前稱，國藥集團2019冠狀病毒疾病疫苗有73種副作用，是世界上最不安全的疫苗，引發熱議。7日下午，他再次發文，道歉並指原意被扭曲，會以身作則，接種國藥疫苗。（圖／取自微博疫苗與科學）
（中央社台北8日電）上海疫苗專家陶黎納日前稱，國藥集團2019冠狀病毒疾病疫苗有73種副作用，是世界上最不安全的疫苗，引發熱議。7日下午，他再次發文，道歉並指原意被扭曲，會以身作則，接種國藥疫苗。
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陶黎納6日在微博上發表「國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的疫苗」，文中附上國藥疫苗的說明書，指出這款疫苗副作用多達73種，包含高血壓、視力衰退、喪失味覺及尿失禁，國藥疫苗「一舉成為世界上最不安全的疫苗」。
文章刊發後引起中外媒體議論，沒多久文章就被刪除。

綜合香港01、文匯報與陸媒新浪網報導，陶黎納在7日下午於微博再次發表新文章，表示該篇文章的原意是想要諷刺國藥疫苗的說明書不夠嚴謹，列出了73種不良反應，甚至連「流行性感冒」都成了疫苗的副作用，沒想到卻被有心人士扭曲，並成為「黑」中國國產疫苗的素材，為此深感歉意。

陶黎納在7日的文中指出，他6日的發文是用了情緒化的反諷語句，「看得懂的網友可能會心一笑，但是沒想到被境外媒體用來污衊中國疫苗」。他表示，如果這些不良反應真實存在，那這款疫苗的安全性堪憂，但「那一定是說明書搞錯了」。

陶黎納強調，中國的滅活疫苗在安全性和冷鏈適應性上，相比西方的mRNA疫苗都有明顯優勢，不良反應率低。

陶黎納在文中強調，已在去年12月26日接種了第一劑的國藥疫苗，「沒有任何不適，連預期的局部痠痛都沒有」，並將於本月9日接種第二劑。

根據陶黎納今天上午最新的貼文，他仍強調，國藥疫苗的說明書將高血壓、味覺喪失，感覺障礙等情形列為「不良反應」，是不可接受的。他說，說明書不嚴謹不科學，會讓公眾懷疑其安全性，進而阻礙全民接種活動，「我希望，所有中國疫苗的說明書都能嚴謹和科學」。
不過陶黎納的說法顯然無法讓中國輿論信服，官媒環球時報總編輯胡錫進發表評論批評，雖然陶黎納已道歉、刪文，但是該篇貼文本身就不嚴謹，而且有自我炒作的嫌疑。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1100108
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