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川粉攻佔國會遭肉搜　有人甚至丟飯碗

中央社

2021-01-08 14:51:04

▲川普支持者於當地時間6日闖進國會，阻撓議員們認證總統選舉人團投票結果，引發騷亂。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普支持者於當地時間6日闖進國會，阻撓議員們認證總統選舉人團投票結果，引發騷亂。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普的支持者昨天攻佔國會大廈震撼全球，卻也在國引發眾怒。鍵盤俠肉搜出部分參與攻佔的示威者並公布身分，一些人遭到任職的公司開除。
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路透社報導，哥倫比亞特區警察局今天公布群眾照片以及他們可能面對的指控。支持川普的示威民眾昨天闖入國會大廈導致窗戶被砸、傢俱被毀甚至偷竊，事後約68人遭到逮捕。
美國聯邦調查局（FBI）也要求民眾協助指認滋事者，這場活動受到媒體廣泛報導後，FBI的呼聲也在社群媒體發酵，網友開始蒐羅包括參與者上傳的自拍照，或是一些參與者以前在旅館等別的地方所拍攝的影片。

先前參加過川普造勢活動被拍到的人、匿名者Q（QAnon）陰謀論運動支持者都立即遭到肉搜。

推特（Twitter）上有人發文直指參與者：「讓我們公布他們的姓名，好讓他們丟臉。」

在華盛頓特區警方公布的照片中，一名闖入國會大廈的男子身上還佩戴工作識別證，隨即遭到他的公司認出並且開除。

位於馬里蘭州弗瑞德里克（Frederick）的行銷公司Navistar Direct Marketing發表聲明說：「支持所有員工以和平、合法方式行使言論自由，但如果任何員工出現危險行為、傷害他人健康與安全，則不會繼續獲得本公司聘用。」不過聲明並未具體點出這名男子。

來自芝加哥的房屋仲介安德魯斯（Libby Andrews）也遭到解職，她在受訪時表示自己沒做什麼、甚至沒進入國會。

她說：「我是個56歲、身形嬌小的女性，我在那裡沒有惹麻煩，我只是去支持我的總統。」

安德魯斯表示自己爬上國會大廈階梯時並未看到任何警衛，她僅在Instagram上傳現場自拍照、唱完國歌後就離開，但她所任職的房地產公司在網路上迅速被負評灌爆。

位於賓州拉翠柏（Latrobe）的聖文森學院（SaintVincent College）兼任教授薩康（Rick Saccone），今天也在校方看到他上傳臉書的現場影片後提出辭呈，學校也立即批准。

薩康證實自己離職，還說沒看到暴力情事、也從未越過國會大廈門檻且已刪掉影片。
位於德州西湖（Westlake）的保險公司GooseheadInsurance律師戴維斯（Paul Davis），在社群媒體大肆宣揚自己參與國會大廈的行動，還聲稱遭到催淚瓦斯攻擊。戴維斯所任職的 Goosehead Insurance隨後證實，他已遭到解雇。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1100108
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