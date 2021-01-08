川粉攻佔國會遭肉搜　有人甚至丟飯碗

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美國聯邦調查局（FBI）也要求民眾協助指認滋事者，這場活動受到媒體廣泛報導後，FBI的呼聲也在社群媒體發酵，網友開始蒐羅包括參與者上傳的自拍照，或是一些參與者以前在旅館等別的地方所拍攝的影片。
先前參加過川普造勢活動被拍到的人、匿名者Q（QAnon）陰謀論運動支持者都立即遭到肉搜。
推特（Twitter）上有人發文直指參與者：「讓我們公布他們的姓名，好讓他們丟臉。」
在華盛頓特區警方公布的照片中，一名闖入國會大廈的男子身上還佩戴工作識別證，隨即遭到他的公司認出並且開除。
位於馬里蘭州弗瑞德里克（Frederick）的行銷公司Navistar Direct Marketing發表聲明說：「支持所有員工以和平、合法方式行使言論自由，但如果任何員工出現危險行為、傷害他人健康與安全，則不會繼續獲得本公司聘用。」不過聲明並未具體點出這名男子。
來自芝加哥的房屋仲介安德魯斯（Libby Andrews）也遭到解職，她在受訪時表示自己沒做什麼、甚至沒進入國會。
她說：「我是個56歲、身形嬌小的女性，我在那裡沒有惹麻煩，我只是去支持我的總統。」
安德魯斯表示自己爬上國會大廈階梯時並未看到任何警衛，她僅在Instagram上傳現場自拍照、唱完國歌後就離開，但她所任職的房地產公司在網路上迅速被負評灌爆。
位於賓州拉翠柏（Latrobe）的聖文森學院（SaintVincent College）兼任教授薩康（Rick Saccone），今天也在校方看到他上傳臉書的現場影片後提出辭呈，學校也立即批准。
薩康證實自己離職，還說沒看到暴力情事、也從未越過國會大廈門檻且已刪掉影片。
位於德州西湖（Westlake）的保險公司GooseheadInsurance律師戴維斯（Paul Davis），在社群媒體大肆宣揚自己參與國會大廈的行動，還聲稱遭到催淚瓦斯攻擊。戴維斯所任職的 Goosehead Insurance隨後證實，他已遭到解雇。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1100108