傳川普不滿彭斯、拒譴責川粉　伊凡卡點醒夢中人

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這名消息人士說，川普起初根本不願意批評他的支持者，但在壓力下，今晚釋出新影片，譴責那些玷汙國會的示威民眾並呼籲冷靜。他也在談話中承諾確保政權順利轉移，堪稱正式承認敗選。
川普昨天曾向數以百計支持者喊話永不放棄、永不認輸，部分支持者之後闖入國會大廈，與警方爆發衝突，引發國會大廈前所未見的混亂，有4人喪生，包括1名女子命喪警察槍下。彭斯和國會議員被迫中斷認證總統當選人拜登勝選程序，一度撤離議場。川普隨後呼籲示威者冷靜並保持和平。
事發後，部分資深顧問避免與川普談話，連川普的一些共和黨同志都是稱這起國會暴力事件是川普執政的一大汙點。
一名不具名顧問被問到最近曾否與川普有任何接觸時，直接回說「不想」。
路透社報導，這些消息人士透露，川普無論公開或私下都多次抨擊彭斯（Mike Pence）拒絕出手阻止國會認證拜登勝選，而且不滿彭斯幕僚長蕭特（Marc Short）聲明身兼參議院議長的彭斯會履行憲法職責。
消息人士說，川普本週曾當面斥責彭斯。彭斯辦公室婉拒對此發表評論。
不過共和黨籍聯邦參議員殷荷菲（James Inhofe）昨晚告訴「杜爾沙世界報」（Tulsa World），他曾與彭斯聊過。他說：「我認識彭斯很久了，從沒看過他像今天這麼生氣。」
一名前政府高階官員表示，川普和彭斯心結很深，或許都不會再跟對方說話。
一名彭斯顧問說，周遭的人都非常以彭斯履行憲法職責的表現為豪，而且彭斯事前就先告訴川普他打算如何做。
不願具名的消息人士說，川普周遭都是迎合他想法的人，但這個圈子愈來愈小，當中的人士包括社群媒體主任史卡維諾（Dan Scavino）、私人助理麥金蒂（John McEntee）、貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、文膽米勒（Stephen Miller）及私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。
消息人士還說「可悲，這些都是在他旁邊慫恿他的人」。白宮婉拒置評。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1100108