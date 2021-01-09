嫌傳統麻將圖案太無聊？「美國麻將」惹怒亞洲人
The China Post/綜合報導
2021-01-09 18:00:00
The China Post報導，美國德州一家公司「The Mahjong Line」專賣「美國麻將組」，然而產品推出後風波不斷，各方批評其不尊重源自亞洲的麻將文化，公司針對此事於週三正式發聲明道歉。
根據美國全國廣播公司(NBC)報導， 重新設計美國麻將的想法來自三位白人女性創辦人其中之一凱特 (Kate LaGere)。公司官網介紹寫道， 凱特認為，傳統麻將的圖案設計都一樣，且「並沒有反映出她玩遊戲的樂趣」，於是決定重新設計。 去年11月5日，公司正式推出數款「彩色」麻將組合，定價美金325元 (約新台幣9107元)和美金425元(約新台幣11,910元)。
然而，自推出後即遭到各方網友強烈抨擊，認為這組「美國麻將」透過剝削中華文化來賺錢，也有人不滿公司使用「重新改造形象」一詞，似乎暗指玩這款「美國麻將」比較高級有優越感。 批評聲浪鋪天蓋地而來， The Mahjong Line於週三在官方Instagram發出道歉聲明。
聲明內文寫道：「我們主要是希望能吸引更多新一代美國麻將玩家，而我們也承認沒有向遊戲背後悠久的中華傳統致敬，對於使用像是『使其脫胎換骨』一詞感到相當抱歉。」 最後，公司也強調會接受批評，開放與民眾進行交流討論，以深入了解麻將在中華以及美國文化背後所扮演的角色與發展。