女大生被拐到農村當新娘！中國電影曝底層女性的悲哀

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聽到這席話，白雪梅放棄掙扎，屈服於「丈夫」。後來白雪梅跟丈夫的表弟日久生情，雖然表弟是村中唯一念過高中的人，但當東窗事發時，表弟並沒有護著白雪梅，而是選擇一人逃離該村。白雪梅懷孕且生下孩子，但她仍然沒有放棄逃離村莊，她努力透過村中的郵差替她向外求援，毫無結果。白雪梅在閒暇之餘開始教導1名叫做青山的孩子，她希望能用知識的力量改變這村莊。
然而青山卻告訴她殘酷的事實，那就是郵差早就被白雪梅的丈夫收買了，沒有一封信真正寄出去。後來青山表示願意幫忙，終於讓白雪梅的父親收到她的求救信，並且帶著2名公安前來村中把她救出去，此舉卻讓全村人反彈和阻撓，連公安都幫不了她。此時該戲出現了「中國版結局」，即她成功被公安救走且跟爸爸一起離開，孩子留在村莊。而「海外版」則比較寫實，由於村人不希望白雪梅被救走，全村反對之外，她的丈夫還不斷毆打白雪梅爸爸，讓白雪梅失去理智，最終用菜刀殺死了他。
其實該電影最讓人震撼的不是電影本身，而是它是真實發生，且仍然在發生的事件。電影的演員班底除了飾演女主角的黃璐是專業演員之外，其他角色全部都是當地村民，連「抓媳婦」戲碼，都是村民很「熟練」的，因為該村真的有人口販賣習慣，也真的有這樣抓媳婦和阻撓媳婦逃走的經驗。甚至在拍攝期間，還有村民坦白詢問導演能不能把女主角「買下」當媳婦，讓人聽了相當可怕。
人口販賣案件不只出現在中國，全世界不少國家均有這些真實案例真實發生，調查顯示7成的人口販運受害者都是女性，且不少面臨暴力、性侵、性剝削和切除器官等可怕行徑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110