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泰國男超模戀上女製作人　姐弟戀長跑十年終完婚

記者賴正琳/綜合報導

2021-01-10 23:00:00

美女
▲（圖／翻攝自Instagram）
根據四方報報導，泰國知名的男模特兒兼演員馬文·特威鵬（Mawin Taweephol）於近期和製片人Tu Piyawadee完婚，消息一出引來民眾的齊聲喝采，原因是兩人已相戀十年，比連戲劇還要浪漫的感情故事讓人相當欣羨。
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許多人第一眼看這對情侶，會覺得郎才女貌，馬文的身材高大魁武、外型英俊，在演藝圈從模特兒出道後，曾接演過多部戲劇，甚至在當時仍是女友的Tu Piyawadee戲劇《鮮花寶座》中，擔任第三男主角，該劇的男主角是泰國最紅男星馬里奧·毛瑞爾（Mario）。目前的他全面朝網紅之路前進，開設個人Youtube頻道獲得超過36萬人訂閱。
Tu Piyawadee的背景則更驚人，看似平凡的她，不但家世背景顯赫，同時擁有絕佳外貌，更厲害的是她的學歷，不但在泰國名校法政大學完成新聞和大眾傳播學士，又前往波士頓大學取得碩士學位，她的父親曾當過泰國旅遊部部長、交通運輸及內政部副部長，舅舅則是泰國兩家大公司的董事，甚至拿到泰國第三台的經營許可證。

因此她完全沒有打算專心當演員，即便她的外型絕佳，她仍堅持當製作人，剛開始接下製片工作時，旁人都對年輕的她的能力感到懷疑，認為她都是靠關係才上位的，但隨著她的作品表現精彩，旁人亦逐漸對她改觀。她的代表作有《Taddao Bussaya （2010）》、《wanalee（2011）》、《Waw Mayura（2012）》、《Pon Prom Onlawaeng（2013）》、《RakSudRit（2014）》、《keawtawhanjai（2014）》、《Buang Atithan（2014）》、《joodnutpob（2014）》等等，並且曾經在自己製作的戲劇Suparburoot Jutathep (CH.3 2013)》、《Por Kai Jaae (Ch.3 2014)》中客串演出。
現年42歲的她，外型宛如凍齡，她和小3歲的馬文是圈內知名的姊弟戀，無視於外界輿論，依然甜蜜熱戀十年，直到現在都時常同框拍攝趣味情侶影片，並在社群平台上和粉絲分享。如今終於在粉絲的期待下完婚，讓人相當讚賞。而兩人2020年在Instagram上最突出的9張照片都是合照，可以看出來泰國民眾有多麼喜歡這一對金童玉女。
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