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影／老外只用中文工作會怎樣？在台印度帥哥曝經驗談歧視

記者賴正琳/綜合報導

2021-01-11 13:44:15

印度帥哥
▲（圖／翻攝自影片）
根據四方報報導，有網友提問表示朋友在新加坡工作，當地的歧視事件不少。然而阿迪很開心地說在台灣，他的公司行銷部門有200個人左右，其中印度人為多5個，但是都沒有發生被歧視的感覺。但是他說同事中有個泰國人，同組的人都講中文，午餐時間也是，讓他一開始有點難以交流。
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阿迪在工作時，會去感受不同人的中文口音，他覺得台灣人的中文口音很好聽，但還是比較習慣深圳同事的口音。他認為他在工作上遇到最尷尬的事，是在新加坡工作時，華人同事的英文熟練但中文不熟，開會時華人同事講不出一些中文，請阿迪幫忙從英文翻中文，但同時華人同事也覺得很尷尬，因為讓母語不是中文的外國人翻譯。以及他在台灣時，台灣同事講了笑話，但他聽不懂，但所有人都在笑，他因此也跟著笑好讓同事們不會覺得不舒服。
至於思考時阿迪已經不會用英文思考，而是可以用中文思考，只有需要用到行銷專有名詞時才會改用英語。但他也坦言他講中文遇到的困難是，他還沒學會怎麼用比較「委婉」的方式溝通。例如，他會很直接地說「你可以如何．．．嗎？」而不會說「可以麻煩你．．」「可以拜託你．．．」等等詞彙，因為他還無法妥善運用敬語詞。

曾在新加坡大學留學、實習，並且來台灣交換後畢業工作的影音創作者印度王子阿迪，經常在開設的Youtube頻道上分享來台的經驗，以真誠的角度詮釋印度、新加坡和台灣的文化差異。

｜印度王子阿迪Indian Prince Adi｜

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IG：【印度王子阿迪】
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