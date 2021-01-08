民進黨拚臨時會審竣預算 在野黨喊健保、港澳條例也處理
記者吳承翰/台北報導
2021-01-08 16:53:40｜2021-01-08 16:54:24
立法院下周即將召開臨時會，今（8）日下午各黨團朝野協商，討論臨時會時間、討論議程。民進黨團希望能將政府總預算、前瞻基礎建設預算、國營事業及非營利機構預算審竣。國民黨團、時代力量黨團則各自希望能找部會官員來做專案報告，國民黨團關心健保調漲、萊豬標章之亂的議題；時代力量則關心囤房稅修法、港澳條例，但民進黨團認為這些議題平常政府部門都有推動，不需要特別在臨時會討論，朝野協商沒有具體結論，只能留待下周一在進行談話會處理。
民進黨團總召柯建銘表示，國營事業及非營利機構預算，過去幾年常常拖到下個年度的年中才處理完，等於事後才去追認預算，立法院失去審查預算的意義，這次臨時會應專注在預算審查即可。此外由於司法法制、財政、經濟、國防外交都有基金預算沒有審完，下周二、三、四（12日至14日）也將召開委員會審查預算、送出委員會。國民黨團林為洲則主張希望能針對萊豬議題、健保調漲排專案報告，了解政府部門怎麼處理，以及疫情指揮中心使用天網系統追蹤居家檢疫者的行蹤，後續是否有確實刪除個資，國民黨團也希望近一步了解。
時代力量黨團總召邱顯智則關注近期香港局勢更加嚴拒，日前還發生大抓捕的狀況，希望修正港澳條例中援助香港人的條文，給予香港受政治迫害者更多的幫助，此外邱顯智也認為在實價登錄2.0修正後，囤房稅的議題也應繼續追蹤。但對於在野黨的需求，柯建銘表示不管是萊豬、健保調漲、房價、港澳條例，政府平常就有在處理，也沒有急迫到一定要在委員會處理，通通打了回票，他說「可以理解在野黨在這個時候提，是要讓大家知道你們真的很關心」。