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印尼男怕染疫撒錢包機　超闊身價曝光網友跪了！

四方報/綜合報導

2021-01-09 22:53:48

印尼富三代Richard Muljadi
▲現年 32 歲的Richard Muljadi是印尼藥商巨頭 Kartini Muljadi 的孫子。（圖／翻攝自推特）
新冠肺炎疫情爆發以來，不少社交名媛、富家千金都因各種浮誇的防疫方式而佔據媒體版面。近日，一名印尼男子在與老婆搭飛機時，因擔憂染疫不惜包機，把一般客機硬是變成了私人飛機，還在IG上大肆炫耀，引發網友議論。而網友隨後也發現他就是印尼知名藥商巨頭的富三代，直呼「一切都合理了」。
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根據外媒報導，這名印尼男子 Richard Muljadi 週一（4日）在 IG 限時動態發出自己與老婆 Shalvynne Chang 乘坐飛機的自拍照，但照片中的客機竟空無一人。Richard 在動態中表示，自己與老婆對於疫情「超級恐慌」，因此「必須確認飛機上除了我們沒有別人，如果有別人我們就不飛」。

他進一步解釋道：「我盡可能地把所有位子都訂下來，結果發現訂完整座班機的位子居然還是比租一架私人飛機來得便宜。兄弟們，訣竅學起來」更在後面附上 #生活智慧王（lifehacks）標籤，讓網友十分傻眼，直呼「有錢人的社交距離就是這麼狂」、「根本永遠不會用到的訣竅」。

據悉，Richard 搭乘的班機是從雅加達飛往登巴薩（Denpasar）的國內班機，可容納 12 個商務艙座位和 150 個經濟艙座位，若真的包下整座班機估計要花費美金 5,400 至7,900 不等（約新台幣15萬至22萬不等）。一趟短短的國內班機直接撒數十萬元，出手十分闊綽。

儘管目前航空公司尚未證實此一消息是否為真，但 Richard 財力確實不容小覷。現年 32 歲的他是印尼藥商巨頭 Kartini Muljadi 的孫子，Kartini Muljadi 身價高達6200萬美金（約新台幣18億）更曾榮登富比世排行榜前 50 大富豪。

作為藥商巨頭富三代，Richard 過去在社群媒體上就沒有少炫富過，還曾經爲自己的愛狗買過一輛豪車，各種奢華的撒錢行為也讓網友大開眼界。

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