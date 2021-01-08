世衛專家調查受阻　中國：要先安排還在協商

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華春瑩首先聲稱，在新冠（武漢肺炎）病毒溯源問題上，中方「始終本著開放透明和負責任的態度」，從推動國際溯源研究的角度出發，率先同世界衛生組織（WHO）開展了（疫情）溯源的科學的合作。
她又說，中方近期本著「積極建設性」的態度，與WHO就國際專家組前往中國開展新冠病毒溯源合作，保持著密切溝通。
華春瑩宣稱，當前全球疫情形勢仍十分嚴峻，中國國內也正全力開展疫情防控，衛生防疫部門和專家都在全身心地投入緊張的抗疫工作。儘管如此，中方從支持國際抗疫合作出發，仍然克服困難加快推進內部的籌備工作，盡力為國際專家組赴中國開展溯源合作「創造良好條件」，WHO方面「對此是清楚的」。
她聲稱，（疫情）溯源問題「非常的複雜」，為了確保國際專家組來華工作順利進行，需要履行「必要的程序」，並且做出相關的「具體安排」。目前雙方還正在就此進行協商。
譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在WHO日內瓦總部視訊記者會上表示，由WHO率領的國際科學家前往中國了解2019冠狀病毒疾病（Covid-19，武漢肺炎）病毒起源，這是根據世衛、中國政府及前往武漢的專家組共同的安排。
他說，今天得知中國官員尚未核定專家組抵達中國的必要許可，但已有2位專家踏上旅途，對專家們無法在最後一刻成行感到非常失望。而他正持續與中國官員聯繫，明確表明這項任務是WHO和國際專家團隊的優先工作。（編輯：周慧盈）1100106