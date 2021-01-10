越南千金走出染疫風波　自創品牌推防疫單品

越南鋼鐵業千金、知名社交名媛阮娥（Nga Nguyen）於2020年3月初感染新冠肺炎，渾然不知的她染疫後還在歐洲時裝秀趴趴走，消息傳出後釀時裝圈恐慌，不僅名聲大跌，更遭到網友和媒體無情的謾罵。現在，已經走出風波的她成立品牌「N.G.A」，推出系列防疫單品，把危機化為轉機，搖身一變成企業家，傳遞疫情中的正能量。

我是廣告 請繼續往下閱讀

阮娥在2020年3月初確診並回越南接受治療，由於她確診前曾經出席巴黎、米蘭時裝週，與時尚圈上百人共處一室，更與眾多大咖超模、明星們同框，因此爆出確診後立刻引發時裝圈的恐慌，也讓她成為媒體及網友霸凌的對象。

先前她接受海峽郵報專訪時就曾表示，大病一場後讓她重新審視自己的生活和時尚圈生態，更表示在低谷中學習到如何平靜的面對挫折。





阮娥的品牌 N.G.A 是「Never Go Alone」的縮寫，品牌旗下產品包括口罩、乾洗手消毒噴霧及清潔紙巾等。阮娥回顧創立品牌的發想，是她在醫院接受治療時，被醫院內各種清潔、消毒用品所驚艷，讓她萌生推出自己的防疫單品的構想。商品將於本月在官網上正式推出。

在創立個人品牌之前，阮娥多在家族企業中幫忙，而她很開心這次危機為她帶來創業的契機。她接受南華早報採訪時分享到：「我本來一直很掙扎自己的事業方向，雖然我一直熱愛時尚，但卻不認為自己是個出色的設計師。染疫後我幾乎不旅行，多了很多時間思考，就產生這個點子」。