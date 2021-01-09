川普揚言不去就職典禮 拜登喜回：這是好事
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-09 06:38:46
美國政權將在本月20日進行交接，外界相當關切川普本人是否將出席總統就職典禮，對此他已聲稱不會參加，與政治傳統相悖。不過民主黨的總統當選人拜登(Joe Biden)則回應，川普不來是件好事。
現任總統出席就職典禮一事，向來被美國政壇視為風度與政權和平過渡的象徵，2016年川普走馬上任時，前總統歐巴馬(Barack Obama)、柯林頓(Bill Clinton)等人都有出席觀禮。而在6日發生川粉暴動攻進國會的事件後，向來大力主張選舉舞弊的川普一反常態，拍片譴責違法者、表達應療傷與和解，8日卻又發推文表示，「我不會參加1月20日的就職典禮。」面對交接對象如此回應，總統當選人拜登8日表示，川普的決定是好事一樁，而這也是2人少數有共識的事情之一。拜登同時也繼續抨擊，川普根本不適任美國總統的位置，至於現任副總統彭斯(Mike Pence)，拜登則表達歡迎他出席就職典禮。
6日的川粉國會暴動事件，令川普更加聲名狼藉，連自家共和黨人也幾乎挺不下去，陸續宣布辭職或發表譴責。拜登7日在德拉瓦州的競選過渡工作總部也強調，川粉攻入國會大樓的舉動「不是意見不同、不是沒有秩序也不是示威，而是混亂」，痛批暴動的參與者不能被稱為示威者，而是暴徒、造反者、甚至是本土恐怖份子，川普要對這一切負起責任。與此同時，美國國會也正在醞釀發起第二次的川普彈劾案，許多人都擔心他會在僅餘的10多天任期內，再做出更多瘋狂脫序的舉動，包含發動核子攻擊在內，為了以防萬一，乾脆試著提早將他趕下台。眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也已與軍事首長會面，談論避免川普真的對他國發起核攻的可能性。