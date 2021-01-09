金正恩表態！無論美國總統誰做 敵對政策不改就奉上飛彈
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-09 10:05:34
美國國會於當地時間6日正式通過民主黨候選人拜登(Joe Biden)當選總統的認證程序，雖然有川粉硬闖國會攪局，但勝負已定，川普縱有滿心不甘，口頭上也承諾會聚焦在政權的和平交接。至於朝鮮半島局勢發展，根據南韓媒體透露，金正恩表態無論誰將執掌美國，都會視對方是否改變對朝敵對政策，決定後續應對方式，同時不忘展示北韓的核武實力，暗示若有人對其動武，不排除以同樣方式反擊。
根據《韓聯社》報導，北韓最高領導人金正恩在針對近日舉行的勞動黨第8次代表大會的工作總結報告上，提到美朝新關係的關鍵，取決於美國是否撤回對北韓的敵對政策，並表示南韓需落實與北韓之間的協議，目前南韓政府加強國防力量一事，讓北韓相當不滿。金正恩強調，不管美國將由誰執政，美國本身和對朝政策的本質絕對不會改變，而北韓的對外政策活動，重點將放在消除革命發展的障礙物，以及如何使最大主要敵人－美國屈服，這番談話也被認為是對20日即將就任的美國新總統拜登釋出的信號。
此外，金正恩也公開了加強北韓國防力量的計畫，宣布正在開發核潛艇，有關的設計研究已經完畢，並處於最終審查階段。對於洲際彈道導彈（ICBM），也爭取進一步提升打擊、消滅1.5萬公里射程內的戰略對象的命中率，發展核先發制人及報復打擊能力，同時開發戰略核武，持續生產超大型核彈頭，並聲稱北韓的國防力量已提升到「足以在領土之外先行打擊敵對勢力威脅」的水平，恫嚇意味十足。金正恩並聲稱，北韓已成為「負責任的擁核國」，若敵對勢力不針對北韓動武的話，北韓也不會濫用核武。然而，基於「強對強、善對善」的應對原則，一切都基於美國等國的態度是否有正向的轉變。