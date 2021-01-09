名家論壇》張銘祐／耍寶二人組

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之前已經有多份執政黨文宣強調，要吃三十三片排骨，然後要連吃五年含量才會超過標準，等於每天都吃排骨或控肉...等，依照現在台灣市場機制，與進口商沒有進口的情況下，根本買不到含有萊克多巴胺的美國豬，而且無萊克多巴胺的加拿大豬也比美豬來得便宜，所以根本不可能吃得到，況且萊克多巴胺是添加物，除非代謝出現問題，不然一般來說很容易代謝掉。（但是這樣吃可能是高血壓跟膽固醇會先過高）。
台北市羅智強市議員在記者會表示，在8月29日公投前：「你要吃九個月的萊豬，還是一輩子的萊豬？」根本是在耍寶，而且很不認真，除了現在行政院以網路看版，進口或是屠宰都會公告，如前段敘述，台灣的進口商根本沒有進，何來九個月吃得到？很明顯在擴大自己的聲量，也沒有好好的做功課。
這場公車記者會邀請來了前衛生署長楊志良，號稱公衛專業大老，但是每句話都充滿政治語言。日前李遠哲分析含萊克多巴胺的美豬，論述了糖與防腐劑（硝酸鈉）也是毒，我們一般人看了李遠哲的說法應該很清楚意思，確實這幾年很多癌症與健康殺手，都是糖分造成，變成健康的隱形殺手，而我們的加工食品也有許多添加物來延長保存，萊克多巴胺也屬於添加物，在安全值根本沒問題。馬英九前總統也證實李遠哲說法並沒錯『有含萊克多巴胺的美國牛肉』進來八年，根本沒有事。
而有公衛背景的楊志良，根本是以政治意識在說話，因為他在反駁李遠哲說法的時候，根本沒有明確的數字，證明我們依照國際食品法典制定的標準，會造成人體傷害，變成如他說的「那是要防腐、不得已，你不要再增加一種...我們的豬肉需要加一個萊劑讓你心跳加快一點嗎？」
試問楊志良前署長、馬英九前總統，進口八年含萊克多巴胺的美國牛肉，什麼時候造成台灣人吃了之後心臟加快？有什麼國內確切案例嗎？記得楊志良在2009年（當時蘇起跟美協商美牛進口），為了美國牛肉是否進口的問題，當時的馬英九跟執政黨，誓死要辯護，當時的楊志良非常自信為自己政策安全保證說：「如果吃美國牛肉造成多人死亡，我一定切腹自殺」，保證馬政府把關沒問題 。
那楊署長都敢為了美國牛肉進口不惜切腹，那麽現在的楊前署長怎麼不敢對「美豬」進口一視同仁？美牛是肉，美豬不是肉嗎？正如楊前署長在去年美國衛生部長阿札爾來台灣時，要美國總統為防疫（武漢肺炎）不利負責，要美國衛生部長下台，但是面對武漢肺炎的中國不敢大力譴責？楊前署長的發言從來是兩套標準。
這兩位看似耍寶的論述，在特定的族群確實有他的政治效益，蔡英文總統也為了開放美豬的事情，宣示要親自下鄉溝通。這絕對是一件好事，因為開放美豬一直是貿易上的條件，隨著時間點的不同，必須做有效的開放，增加台灣的貿易籌碼，但是也沒有在野黨論述或造謠的這麼恐怖，適時去做事實的澄清方能讓人民安心。
●作者：張銘祐／政治評論員
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