烏魚子「冰5年全發黑」！內行瘋喊：是極品 真相曝光了
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 10:36:16
「烏魚子」獨特的口感與香氣，抓住許多饕客的味蕾，不過烏魚子在一般人眼中屬於較高級的食材，常在過年的年菜和婚宴中使用。6日深夜，一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，冰箱冷藏的烏魚子冰了5年，一拿出來竟發現顏色鐵青，嚇得直問「還能吃嗎？」貼文立刻引發熱議，有內行網友瘋喊「這是極品！」並曝背後真相。
原PO表示，婆婆將冰在冰箱冷藏的3片烏魚子拿出，發現顏色竟從原本橘紅色的烏魚子，全變成鐵青的模樣，一問之下才知道，原來已經冰了5年，她嚇得求助廣大網友「這個顏色是還能吃嗎？有沒有高手在民間知道的？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「用米酒洗一洗擦一擦」、「好可怕呀」、「貨真價實的烏魚子」、「這看起來像拿茄子壓扁騙我」。
不過，有網友指出這其實是俗稱的「血子」，「烏金啊！ 拿去賣掉換更多」、「這是極品」、「這應該是血子！烏魚子放久應該不會變色」、「這是老饕的最愛」、「再放個5年價格會更好」、「天下至寶，人人多愛」；但也有人認為「正常應該包報紙冰冷凍，那個應該發霉了！」「看起來是發霉了@@」、「發霉了吧，為了健康還是不要吃了」。事實上，會產生黑色的烏魚子是因為野生烏魚在打鬥過程中，微血管破裂，導致血液流到卵中，因此將卵取出後呈現黑色，這種黑色烏魚子又被稱為「血子」或「黑子」。（編輯：賴詠璿）