台東也下雪了！向陽森林遊樂區絕美雪景曝光

連日的寒流，讓不少地方都降下美麗的白雪，台東縣向陽國家森林遊樂區，今（9）天上午9點也開始下雪(下雪)了，台東林管處也提供了降雪時的美景照。 我是廣告 請繼續往下閱讀 不過林管局也提到，向陽國家森林遊樂區僅降雪不到1小時的時間，就因為氣溫慢慢回升轉為降雨，雪也漸融，園區內目前沒有積雪，不過嘉明湖國家步道6公里處稜線，往嘉明湖山屋步道結冰易滑，林管局提醒民眾，如果這幾天要前往嘉明湖的山友，要配合使用冰爪行走，做好安全及保暖措施再上山，因為目前山區溫度在0度至零下3度間。▲台東向陽國家森林遊樂區今天上午出現短暫降雪。（圖／台東林管處提供）▲台東向陽國家森林遊樂區今天上午出現短暫降雪。（圖／台東林管處提供）另外，陽明山、太平山和合歡山等地相繼飄雪，北市交通大隊也開始啟動交管作業，針對想上陽明山賞雪的民眾，要具有通行證、加掛雪鏈，才能上山，提醒民眾如果周末想搭公車上山追雪，可搭1717、129路公車，在管制點前下車，再步行往大屯山二子方向，就能賞雪。名家論壇》曾建元／三十年風水 中共在香港展開維穩部署毛長齊惹議！富王鴨肉老闆終於道歉了 哽咽外加13次鞠躬氣象局發低溫警報！回暖僅1天 下周冷空氣再襲