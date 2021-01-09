NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台東也下雪了！向陽森林遊樂區絕美雪景曝光

記者劉雅文/台東報導

2021-01-09 14:43:42｜2021-01-09 14:43:49

▲台東向陽國家森林遊樂區今天上午出現短暫降雪。（圖／台東林管處提供）
▲台東向陽國家森林遊樂區今天上午出現短暫降雪。（圖／台東林管處提供）
連日的寒流，讓不少地方都降下美麗的白雪，台東縣向陽國家森林遊樂區，今（9）天上午9點也開始下雪(下雪)了，台東林管處也提供了降雪時的美景照。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過林管局也提到，向陽國家森林遊樂區僅降雪不到1小時的時間，就因為氣溫慢慢回升轉為降雨，雪也漸融，園區內目前沒有積雪，不過嘉明湖國家步道6公里處稜線，往嘉明湖山屋步道結冰易滑，林管局提醒民眾，如果這幾天要前往嘉明湖的山友，要配合使用冰爪行走，做好安全及保暖措施再上山，因為目前山區溫度在0度至零下3度間。
▲台東向陽國家森林遊樂區今天上午出現短暫降雪。（圖／台東林管處提供）
▲台東向陽國家森林遊樂區今天上午出現短暫降雪。（圖／台東林管處提供）
▲台東向陽國家森林遊樂區今天上午出現短暫降雪。（圖／台東林管處提供）
▲台東向陽國家森林遊樂區今天上午出現短暫降雪。（圖／台東林管處提供）
另外，陽明山、太平山和合歡山等地相繼飄雪，北市交通大隊也開始啟動交管作業，針對想上陽明山賞雪的民眾，要具有通行證、加掛雪鏈，才能上山，提醒民眾如果周末想搭公車上山追雪，可搭1717、129路公車，在管制點前下車，再步行往大屯山二子方向，就能賞雪。
關鍵字

NOW民調中心

2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

2020政府政策大轉彎惹爭議，你印象最深刻的是哪個呢？

繼續作答
李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

2020最強影視主題曲哪首是您心目中的TOP1?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀