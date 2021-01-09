台東也下雪了！向陽森林遊樂區絕美雪景曝光

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▲台東向陽國家森林遊樂區今天上午出現短暫降雪。（圖／台東林管處提供）

▲台東向陽國家森林遊樂區今天上午出現短暫降雪。（圖／台東林管處提供）

另外，陽明山、太平山和合歡山等地相繼飄雪，北市交通大隊也開始啟動交管作業，針對想上陽明山賞雪的民眾，要具有通行證、加掛雪鏈，才能上山，提醒民眾如果周末想搭公車上山追雪，可搭1717、129路公車，在管制點前下車，再步行往大屯山二子方向，就能賞雪。