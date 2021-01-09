川普推特遭永久註銷 劉仕傑質疑：社群媒體該這樣做嗎？
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 18:30:42
美國總統川普自上任以來，頻頻在推特發文評論政事，發布推文之頻繁，讓川普有了「推特治國」、「推特外交」等封號。不過川普未來恐怕再也不能在推特上暢所欲言，因為推特已經宣布將川普的帳號永久註銷。對此，前外交官劉仕傑直言不贊成推特的作法，更質疑推特作為一個社群平台，「能不能或該不該這樣做」才是整個事件的核心議題。
劉仕傑今（9）日在臉書發文評論川普推特被封一事，強調自己不贊成推特這個做法，「因為這將加深美國社會的對立及緊張」。劉仕傑指出，川普的推特有8800萬追蹤者，大約是四倍台灣的人口，認為「這不是所謂挺川或反川的問題，而是推特作為一個社群平台，能不能或該不該這樣做的問題」。劉仕傑質疑，社群媒體的存在意義，是強化訊息的傳遞，進而形塑社群的交流。所以要問的是，取消川普帳號的做法，是「強化」社群的連結還是「惡化」社群的連結？
劉仕傑進一步解釋，禁掉川普的臉書跟推特，只是讓他暫時沒有社群平台可以發布訊息。但支持川普的社會基礎（social base）仍然存在，他們會轉變成什麼形式存在這個社會上？這股能量，又會找到哪個出口？
劉仕傑最後強調，「推特是私人公司，它也許有權決定這樣做，但推特要思考的是，這樣做對整體美國社會，是好還是不好？這也是傳播學界應該思考的課題。我們又該如何思考『去平台化』（deplatform）課題？」（編輯：倪浩軒）