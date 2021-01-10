質詢不答惹怒陳以信 警告顧立雄不可藐視國會
新頭殼newtalk
2021-01-10 08:00:00
近來內閣改組傳聞不斷，外傳國安會秘書長顧立雄未來可能接任國防部長，對此，國民黨立委陳以信表示，這是三軍統帥蔡英文的職權，外人難以置喙，但他要奉告顧立雄「不可藐視國會」。陳以信指出，顧立雄在立法院外交與國防委員會接受質詢時，連與國安機密無關的事項也堅決不答，如果未來出席外委會還是如此，不會再放過他。
陳以信今（9日）在臉書貼出一段質詢影片，陳以信在影片中詢問顧立雄，拜登當選美國總統，蔡英文的賀函，國安會何時送出？國安會是否看過？是否期待回函？對此，顧立雄一概不回應，表示這屬於外交部主責事項，應由外交部說明，陳以信則質疑，國安會秘書長怎麼可能沒看過這種信件？不過，顧立雄依然表示，這並非國安會主責，無法說明，最後，在主席裁示下，顧才坦承國安會有看過。陳以信再詢問顧立雄和總統府秘書長李大維，蔡英文是否與美國總統川普有過親筆信件往來，不過，兩人同樣堅決不答，讓陳以信當下痛批：「我真的覺得司法委員會一定要研擬藐視國會的相關條款，我覺得這邊官員已經有藐視國會的嫌疑。」
事後，陳以信在臉書表示，對於顧立雄可能接任國防部長，雖有意見，但這是三軍統帥的任命權，外人難以置喙，不過，此事如果成真，要奉告顧「部長」不可藐視國會，更直言外委會不比司委會，經常召開機密會議，如果顧立雄還像上次一樣，和國安機密完全無關的質詢，也堅決不回答的話，那麼外委會的委員可不會輕易放過他。新聞來源為Newtalk 新頭殼